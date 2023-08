'Bile smo najbolje prijateljice sve do zajedničkog putovanja - a od tada više ni ne pričamo'

Prije odlaska na zajedničko putovanje, Sophie i Poppy, čija su stvarna imena promijenjena, bile su najbolje prijateljice. Znale su sve jedna o drugoj i svakodnevno dijelile sve što im se događa. No, prvo zajedničko putovanje u Vijetnam promijenilo je sve i dovelo do toga da nekad najbolje prijateljice od tada nisu progovorile ni riječ, piše Metro.

POGLEDAJTE VIDEO: Iako su različite vrste i pomalo različitih karaktera, njihovo prijateljstvo je nepokolebljivo

- Ne razmišljam baš o tome da joj se javim - kaže Sophie.

Stvarnost zajedničkog putovanja može biti puno manje privlačna nego što to izgleda na fotografijama koje zavidno pregledavamo u pauzama za ručak na poslu. Tako je prošlog mjeseca 24-godišnja Australka, Katie Treasure, objavila je četverodijelni video serijal na TikToku, otkrivajući pitanja koja biste trebali postaviti prijateljima prije zajedničkog putovanja, na temelju vlastitog iskustva putovanja i života u inozemstvu.

Foto: Dreamstime_

- Od onog 'U koje vrijeme želiš da se budimo’ do ‘kako ćemo podijeliti troškove', sve su to pitanja na koja odgovori mogu biti znak upozorenja, jer samo to što ste dobri prijatelji ne znači i da je dobro za vas da putujete zajedno – kaže Katie.

To su na ružan način spoznale Sophie i Poppy, koje su se u lipnju ove godine otisnule na put do jugoistočne Azije. Nisu odredile točan datum povratka, no očekivale su da će na putu provesti veći dio ljeta. No, nakon prvih dana šetnje hotelom, Sophie kaže da je primijetila da imaju potpuno različita očekivanja od tog putovanja. Dok se Poppy bacila na upoznavanje novih ljudi koji pršte zabavnom energijom, Sophie je bila rezerviranija i više je voljela ‘spontane, smislene razgovore ’. Tako su se među njima sve češće počeli javljati sukobi i Sophie je završila u prijateljičinoj sjeni.

POGLEDAJTE VIDEO: Katie savjetuje kako izbjeći da prijateljstvo dođe na kušnju

U međuvremenu je došlo do razilaženja i oko financija.

- U jednom trenutku kad smo bile u grupi novih ljudi koje smo upravo upoznali, Poppy me zamolila da platim račun za nju, jer sam ja ionako dugo vremena prije puta 'polagala' novac na karticu. Bilo je to vrlo neugodno, kaže Sophie. Nastavile su se svađati putem. Poppy je željela ići u obilaske i razgledavanje s organiziranim grupama što je češće moguće, Sophie je uživala u ležernijem istraživanju okolice u vlastitoj, opuštenijoj režiji.

Sve je kulminiralo nakon samo dva tjedna, kad su se složile oko toga da ni jedna od njih ne uživa na zajedničkom putovanju i odlučile da će ga nastaviti tako da odu svaka svojim putem. Sophie kaže da je zaključila da je njoj u životu uvijek bilo ugodnije putovati samoj.

Unatoč tome što su se rastale civilizirano, od tada nisu razgovarale.

- Neke stvari koje je izrekla stvarno su me povrijedile – kaže Sophie.

Foto: Dreamstime_

Terapeut za prijateljske, partnerske i obiteljske odnose, Nicolas Rose kaže da neki ljudi putovanje doživljavaju kao vrijeme slobode u kojem žele uspostaviti nove veze i vidjeti nove stvari i imati nova iskustva. Za druge to može biti vrijeme povlačenja u sebe i vrijeme koje žele posvetiti sebi, pojašnjava, dodavši da se upravo u ovom slučaju vidi koliko su bile različite namjere prijateljica.

- Prije puta treba porazgovarati o tome, kao i o potencijalnim financijskim, karakternim i drugim razlikama koje bi se mogle pojaviti tijekom putovanja, kaže psiholog i stručnjakinja za prijateljske odnose, Irene S. Levine.

- Morate biti oprezni ako postoje velike ekonomske razlike, različit stil putovanja, različita razina energije i različite navike vezano uz spavanje te biti spremni na prilagodbu, kako biste bili sigurni da se ne te razlike neće pretvoriti u nespojivost. Rješavanje problema u ranoj fazi može pomoći da izbjegnete ogorčenost i gubitak prijatelja, pojašnjava.

Još jedna stvar koju prijatelji mogu učiniti je postaviti granice oko toga koliko će im vremena provesti zajedno, a koliko na samo kad putuju zajedno, kaže psihologinja.

- Ako želite razgledati različite atrakcije ili raditi različite stvari, razmislite hoćete li se oboje osjećati ugodno radeći ih sami i dogovorite se oko toga ranije, dodaje.

No, primjer još dvije prijateljice – Lucy i Freye (imena su također izmišljena) – koje su zajedno putovale u Meksiko, pokazuje da ni planiranje unaprijed ponekad nije dovoljno da se izbjegnu svi problemi. Planirale su ostati u Meksiku dok budu imale novca. Prije puta Freya je pitala Lucy mogu li se susresti s jednom od njenih prijateljica iz škole, Paige, koja će istovremeno biti u Meksiku. U početku je Lucy bila zabrinuta da bi tako mogla 'ostati po strani', no Freya ju je uvjeravala da će druženje s Paige biti kratko, te da će ut nastaviti same. No, kad im se Paige pridružila u Meksiku, ostala je dva dana i Lucy se cijelo vrijeme osjećala kao da nije poželjna.

Foto: Dreamstime

- Borila sam se da se družim s objema jednako lako kao što je to njima dvjema išlo međusobno, no čak su i ljudi koje smo upoznali na putu primijetili neravnotežu interakcije između nas i ukazali mi na to – kaže Lucy, koja se zbog toga osjećala još gore. Kako se zbog nepredviđenih okolnosti morala ranije vratiti kući, ona i Freya nisu stigle razgovarati o tome. No, kaže kako već sada osjeća da njihovo prijateljstvo više nikad neće biti onakvo kakvo je bilo prije toga puta.

- Uopće se nisam dobro provodima nakon što nam se Paige pridružila. Freya me iznevjerila – kaže.

Nicholas Rose potiče prijatelje koji putuju zajedno da odrede vrijeme za otvoreni razgovor o tome kako im je na putu. Važno je da se obje strane podjednako brinu o tome da budu na istoj valnoj duljini, jer to ostavlja otvorenim prostor za komunikaciju.

Videozapisi Katie Treasure dobili su mnoštvo komentara u kojima ljudi također pričaju o prekidima prijateljstava zbog problema na putovanju u paru. Kao odgovor, Katie je počela dijeliti praktične savjete kako bi se izbjeglo ono najgore – prekid prijateljstva.

U nedavnom video uratku tako ističe da najveći izazovi često nastaju kad se pretvarate kao da nema problema.