NJEŽNIJI I BOLJI ZA OKOLIŠ

Deterdžent za rublje napravite kod kuće, nježniji je za ruke

Deterdžent za rublje napravite kod kuće, nježniji je za ruke
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Uz samo nekoliko sastojaka i malo truda lako možete kod kuće sami napraviti deterdžent za pranje rublja. Osim što je je isplativiji, nježan je za kožu i bolji je za okoliš od kupovnih

Za pripremu 'domaćeg deterdženta' potrebne su vam dvije šalice naribanoga prirodnog sapuna i ista količina sode za pranje (natrijev karbonat).

U lonac stavite sapun i ulijte vode da ga prekrije te miješajte na laganoj vatri dok se sapun ne rastopi. Dodajte osam litara vode, sodu i dvadesetak kapi eteričnog ulja po izboru.

Za pranje odjeće bit će dovoljna šalica ovog tekućeg sredstva.

Umjesto omekšivača možete upotrijebiti ocat pri ispiranju ili ručnom pranju.

