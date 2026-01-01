Uz samo nekoliko sastojaka i malo truda lako možete kod kuće sami napraviti deterdžent za pranje rublja. Osim što je je isplativiji, nježan je za kožu i bolji je za okoliš od kupovnih
NJEŽNIJI I BOLJI ZA OKOLIŠ
Deterdžent za rublje napravite kod kuće, nježniji je za ruke
Čitanje članka: < 1 min
Za pripremu 'domaćeg deterdženta' potrebne su vam dvije šalice naribanoga prirodnog sapuna i ista količina sode za pranje (natrijev karbonat).
U lonac stavite sapun i ulijte vode da ga prekrije te miješajte na laganoj vatri dok se sapun ne rastopi. Dodajte osam litara vode, sodu i dvadesetak kapi eteričnog ulja po izboru.
Za pranje odjeće bit će dovoljna šalica ovog tekućeg sredstva.
Umjesto omekšivača možete upotrijebiti ocat pri ispiranju ili ručnom pranju.
