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Devet načina za recikliranje plutenih čepova, koji su i korisni, ne samo ukrasni

Ako volite vino, vjerojatno imate ladicu punu plutenih čepova koji čekaju da pronađu novi razlog za postojanje. Bez obzira jesu li od kompozitnog, sintetičkog ili prirodnog pluta, apsolutno je moguće udahnuti život svakom od njih.
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Devet načina za recikliranje plutenih čepova, koji su i korisni, ne samo ukrasni
Ovisno o vašim osobnim hobijima i potrebama, čepovi za vino i dalje mogu imati funkcionalnu prisutnost u vašem domu koja nema nikakve veze s pločama od pluta ili zidnom umjetnošću. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Ovisno o vašim osobnim hobijima i potrebama, čepovi za vino i dalje mogu imati funkcionalnu prisutnost u vašem domu koja nema nikakve veze s pločama od pluta ili zidnom umjetnošću. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

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