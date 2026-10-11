Devet načina za recikliranje plutenih čepova, koji su i korisni, ne samo ukrasni

Ako volite vino, vjerojatno imate ladicu punu plutenih čepova koji čekaju da pronađu novi razlog za postojanje. Bez obzira jesu li od kompozitnog, sintetičkog ili prirodnog pluta, apsolutno je moguće udahnuti život svakom od njih.
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Ovisno o vašim osobnim hobijima i potrebama, čepovi za vino i dalje mogu imati funkcionalnu prisutnost u vašem domu koja nema nikakve veze s pločama od pluta ili zidnom umjetnošću.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ovisno o vašim osobnim hobijima i potrebama, čepovi za vino i dalje mogu imati funkcionalnu prisutnost u vašem domu koja nema nikakve veze s pločama od pluta ili zidnom umjetnošću.
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Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ovisno o vašim osobnim hobijima i potrebama, čepovi za vino i dalje mogu imati funkcionalnu prisutnost u vašem domu koja nema nikakve veze s pločama od pluta ili zidnom umjetnošću.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Ribarski plovci: Ljudi koji vole boravak u prirodi obično traže načine za recikliranje. Tu su vinski čepovi, koji su fantastični za ribolov. Neke metode izrade su složenije od drugih, zahtijevaju nekoliko jednostavnih alata, boju i možda druge ukrase kako bi bili privlačni ribicama.
2. Stabilni stolovi: Klimavi stolovi i stolice su najgori, a problem možete riješiti komadićem plutenog čepa. Nakon što ste odredili pravu debljinu za popravak problematične noge, zalijepite je na dno noge stola. I voilà! Sada možete uživati u stabilnom sjedenju.
3. Posuda za sukulente: Sitne posudice od čepova preslatke su i ekološki prihvatljiv način za uljepšavanje vaše prozorske daske. Sve što vam treba su vinski čepovi, bušilica (sa svrdlima od četvrtine i pola inča), šljunak za akvarij, zemlja za posude i sitni sukulenti. Također možete zalijepiti magnet na čep kako biste ih mogli pričvrstiti na hladnjak ili drugu magnetsku površinu . Kada biljke postanu prevelike za čepove (što bi trebalo potrajati), jednostavno ih presadite u veće posude. Zatim ponovite s novim reznicama sukulenata.
| Foto: screenshot/Youtube
4. Ručke za ladice: Ponekad je sve što je potrebno za osvježavanje izgleda ormarića ili komada namještaja nekoliko slatkih detalja. Mnogi se ljudi okreću ručkama za ladice kako bi postigli taj izgled. A ručke za ladice od vinskih čepova su moderan, ali retro način recikliranja. Osim toga, jednostavne su za izradu: potrebna vam je samo bušilica s malim svrdlom, ručni odvijač i dovoljno vinskih čepova i ukrasnih ručki da bi se posao obavio.
5. Jastučić za igle: Postoji razlog zašto su oglasne ploče obično izrađene od pluta; pribadače se lako lijepe za pluto. U tu svrhu, strastvene krojačice mogu lako prenamijeniti čepove u jastučiće za pribadače. Jednostavno je zalijepiti jedan pored šivaćeg stroja. Ako želite biti dodatno kreativni, čepove možete obojiti i ukrasiti kućanskim potrepštinama.
| Foto: Screenhoot/Youtube
6. Držač za nakit: Slično kao i jastučić za igle, pluteni čepovi savršen su dom za naušnice, posebno one koje su toliko male da se lako mogu izgubiti. Najmanje komadiće nakita držite dobro organiziranima tako da zalijepite nekoliko čepova na ploču, a zatim je objesite na zid. Umetnite naušnice i nakit u čep dok ih ne nosite.
| Foto: Screenhoot/Youtube
7. Kopče za vrećice: Dosta vam je kupovanja štipaljki za čips samo da bi stalno nestajale iz smočnice? Prenamijenite tu zalihu vinskih čepova i napravite vlastite kvačice.. Samo žiletom prerežite čep po dužini otprilike na pola do dvije trećine. Zatim ga navucite na presavijenu vrećicu čipsa kako biste sačuvali svježinu. Ovo najbolje funkcionira sa sintetičkim čepovima jer oni najčvršće drže vrećice zatvorenima.
| Foto: Screenshot/Youtoube
8. Potpaljivači: Ovo je jedan način upotrebe samo za prirodne čepove. Ako redovito kampirate ili palite vatru, pripremite nekoliko čepova unaprijed kako bi bili spremni kada vam zatrebaju. Stavite ih u staklenku veličine jedne litre i prekrijte ih 91-postotnim izopropilnim alkoholom. Ostavite da se namaču najmanje 72 sata. Izvadite ih i spremite ih u vrećicu sa zatvaračem te ih koristite po potrebi za paljenje vatre, kao i za jače i dulje gorjenje.
9. Etikete za biljke: Čak i najpažljiviji vrtlar s vremena na vrijeme zaboravi što je gdje posadio. Budite u potpunosti informirani o tome kako vaš vrt raste uz jednostavne DIY etikete za biljke od čepova . Napišite naziv svake biljke sa strane čepa, a zatim ga nabijte na vrtni kolac. Postavite ga u zemlju pored odgovarajuće biljke i uživajte u izgledu i funkcionalnosti ovog jednostavnog trika.