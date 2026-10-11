Devet načina za recikliranje plutenih čepova, koji su i korisni, ne samo ukrasni

8. Potpaljivači: Ovo je jedan način upotrebe samo za prirodne čepove. Ako redovito kampirate ili palite vatru, pripremite nekoliko čepova unaprijed kako bi bili spremni kada vam zatrebaju. Stavite ih u staklenku veličine jedne litre i prekrijte ih 91-postotnim izopropilnim alkoholom. Ostavite da se namaču najmanje 72 sata. Izvadite ih i spremite ih u vrećicu sa zatvaračem te ih koristite po potrebi za paljenje vatre, kao i za jače i dulje gorjenje.