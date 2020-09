Devet najčešćih modnih mitova kojih većina ljudi nije ni svjesna

<p>Moda nije baš uvijek onakva kakvom ju mnogi vide. Često nakupljamo nepotrebne komade odjeće i kupujemo bespotrebno ne znajući što ćemo dalje s tom odjećom. No iza svakog komada odjeće stoji druga strana priče.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><strong>1. MIT: Kupnja od 'ekološki svjesnih' ili 'održivih' marki najbolji je način da smanjite svoj modni 'višak' </strong></p><p>Istina: Najbolji način da smanjite svoj modni 'višak' je kupnja manje stvari. Iskoristite maksimum od svoje trenutne garderobe popravljajući ili mijenjajući staru odjeću, preuređujući stare komade ili zamijenite odjeću sa prijateljima. Kupnja nečega novog trebala bi biti posljednja, a ne prva opcija. To vam samo govori koliko vaše modne navike štete okolišu.</p><p><strong>2. MIT: Luksuzna moda održivija je od brze</strong></p><p>Istina: Trošenje novca na luksuznu modu ne garantira održivost</p><p>Neke modne kuće, uključujući Burberry i Gucci okrenule su se prema održivoj modi kao i Stella McCartney koja se obvezala da će smanjiti kolektivne emisije ugljika za 30% do 2030. Ali luksuzna modna industrija još uvijek mora puno raditi na tome. </p><p><strong>3. MIT: Što je odjevni predmet skuplji, radnici su manje iskorišteni</strong></p><p>Istina: Mnoge premium marke zapravo proizvode u istim tvornicama kao i diskontne tvornice i tvornice brze mode</p><p>To znači da sve, od prava radnika do uvjeta u kojima rade, može biti eksploatacijsko, bez obzira na cijenu. Štoviše, cijena odjevnog predmeta ne garantira da su radnici pošteno plaćeni, jer trošak rada čini samo mali dio ukupnih proizvodnih troškova.</p><p><strong>4. MIT: Doniranje stare odjeće održiv je način čišćenja ormara</strong></p><p>Istina: Iako second hand trgovine dijele ili prodaju dio odjeće koju dobivaju, vaša donirana odjeća vjerojatno će na kraju biti otpremljena u inozemstvo radi preprodaje na tržišta u zemljama u razvoju, što može negativno utjecati na njihovu lokalnu industriju.</p><p>Samo se 10% odjeće koja se daje u second hand zapravo proda. Samo SAD isporučuje milijardu kilograma rabljene odjeće godišnje u druge zemlje. Afrika prima 70% globalne nošene odjeće.</p><p><strong>5. MIT: Marke koje promiču održivost su održive</strong></p><p>Istina: 'Održivost' i ostale modne riječi mogu se zloupotrijebiti kako bi privukli potrošače željne smanjenja utjecaja na okoliš i na planetu. Mnogi potrošači često ne razumiju u potpunosti što 'održivost' zapravo znači.</p><p><strong>6. MIT: Većina odjeće može se reciklirati</strong></p><p>Istina: Odjeću može biti teško reciklirati, dijelom i zbog načina na koji je izrađena. </p><p>Kao prvo, mnoge su tkanine izrađene od mješavina (na primjer pamuka i poliestera), koje se moraju odvojiti ako se materijal želi pretvoriti u novu odjeću. U SAD-u manje od 14% odbačene odjeće i obuće završi na recikliranju. No, 'recikliranje' je također širok pojam koji se može podijeliti na 'downcycling' i 'upcycling', a razlika je bitna. Downcycle odjeća često se koristi za izolaciju domova ili tepiha. U Europi se manje od 1% prikupljene odjeće zapravo reciklira u novu odjeću, prema Circle Economy.</p><p><strong>7. MIT: Ne isplati se popravljati jeftinu odjeću.</strong></p><p>Istina: Popravljanje jeftine odjeće može značiti trošak, ali zadržavanje iste odjeće najbolje je što možete učiniti.</p><p>Također možete naučiti kako izvoditi male popravke kod kuće kako biste smanjili troškove, uključujući zamjenu gumba, popravljanje ili zamjena patentnih zatvarača, ponovno šivanje šavova i slično.</p><p><strong>8. MIT: Kada vratite odjeću koja ste naručili ona se ponovno prodaje</strong></p><p>Istina: Vraćena odjeća može završiti na spaljivanju ili na odlagalištima. </p><p>Mnogim tvrtkama je tako lakše nego pregledavati svaki povrat i ponovno prepakiravati. Izvješće CBC-a iz 2019. godine izvijestilo je da se opseg internetskih povrata povećao za 95% u posljednjih pet godina.</p><p><strong>9. MIT: Vaša odjeća je iz zemlje navedene na etiketi</strong></p><p>Istina: Vaša se odjeća može sašiti u toj zemlji, ali oznaka ne može otkriti složeni lanac rada koji je uložen u njezinu izradu. </p><p>Vaša vam etiketa neće reći gdje se u svijetu uzgajao pamuk, gdje su vlakna bila prerađena, gdje se bojalo i tiskalo. Neće vam reći odakle dolazi nit, boje, patentni zatvarači, gumbi ili druge značajke, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/style/article/common-myths-about-ethical-and-sustainable-fashion-sept/index.html" target="_blank">CNN.</a></p>