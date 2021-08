Vjenčanja dolaze u svim veličinama, oblicima i na raznim lokacija, no jedna stvar je ista na svakome - goste je lako podijeliti u devet skupina, pokazalo je istraživanje britanske tvrtke Late Rooms.

POGLEDAJTE VIDEO: Netko je jako želio uhvatiti buket...

U njemu je preko 100 profesionalnih organizatora vjenčanja izdvojili upravo njih:

1. Čudan bratić/sestrična

On ili ona su tinejdžeri, očito im je nelagodno dok stoje u kutu u loše krojenom odijelu ili haljini umjesto standardnih traperica i starki na nogama.

Lako je pretpostaviti kako im se ni ne da biti tu, a umjesto zabavnjaka na svadbama puno bi radije slušali neki rock ili metal bend. Raspoloženje im se popravlja ako se domognu šanka ili pak nađu nekog sličnog među uzvanicima.

2. Slobodna starija sestra

Bilo da je od mladenke ili od mladoženje, svi su, pa uključujući i nju samu, mislili kako će ona biti prva koja će se udati. Razočarana je što je pobijeđena, a činjenica da su njezin brat ili sestra prije ušli u brak dokazuje joj to da pronalazak pravog partnera nema veze s tim kakvu je karijeru ostvarila ili koliko je zgodna.

Iako joj je istinski drago zbog vjenčanja, kao da sluša biološki sat koji otkucava i zavjerenički promatra druge uzvanike razmišljajući koga bi mogla zavesti, a da nju odvede na oltar.

3. Škrtac

On je dio obitelji, no ne propušta na nelagodan način raspitivati se o cijenama svega - od glazbe do hrane i vina. Konobare stalno traži repete, vilica mu je stalno u pladnju, a čaša puna - no čak ni tada ne izgleda zadovoljno.

Unatoč dobroj financijskoj situaciji, mladence će neugodno iznenaditi vjenčanim poklonom koji niti ne pokriva ono što je popio i pojeo tu večer.

4. Party animal

On ili ona su zadnji na podiju, odjeveni u nešto bliješteće ili kratko - važno je da privlači pažnju. DJ ili glazbenici su im brzo najbolji prijatelji, cijela svadba je naučila kako se zovu, a svaka druga zdravica je njihova.

Iako se često guraju u prvi plan, znaju na odličan način podići atmosferu, a prvi su koji će se popeti na stolac kako bi zaplesali.

5. Serijski zavodnik

On je vječiti dječak, bilo da je mladoženjin kum ili samo dobar prijatelj mladenaca. Ima prekrasan osmijeh, zavodnički pogled i misija mu je osvajanje. Najduža veza u životu mu je trajala šest mjeseci, a završila jer ju je prevario s bivšom.

On zavodi po redu - od one koju doživi kao najljepšu pa sve niže na ljestvici... Na kraju večeri i pod utjecajem alkohola prebacit će se i na tek punoljetne djevojke.

6. Pijana teta

Ona je jedva dočekala ovu priliku da se proveseli, a s obzirom da nije dugo pila ili naprosto nije dovoljno pojela - piće ju je vrlo brzo lupilo u glavu.

Neprestano će se hihotati, gurkati ljude i davati im 'tajne informacije' o članovima obitelji, urnebesno komentirati goste, hvatati mladiće za ples ali i za stražnjicu te plesati na podiju sve dok se ne onesvijesti ili joj ne ispadne gebis.

7. Moderan ujak

On je ljubitelj Elvisa Presleya, Kiće Slabinca i Ivice Šerfezija, no smatra sebe ekstra modernim i mladenački bez obzira na prijeđenu 60-u ili 70-u, piše Daily Mail.

Odmah se hvata mladih ljudi za koje misli da ga bolje razumiju nego dosadni starci, nazdravlja na šanku, mladićima prepričava svoje seks zgode iz mladosti, s damama pleše na Macarenu na podiju...

8. Daleki rođak

On ili ona je iz Australije, Skandinavije ili negdje s druge strane zemaljske kugle. Zadivljuju svojim profinjenošću, automobilom, izgledom, poslom, pričama ili samo naprosto civiliziranim mentalitetom. Iako su odselili, istinski im je drago da su pozvani, a i vama...

9. Duo svekrva i punica

One su glavne društvene kritičarke - od toga tko je što odjenuo, nosi li ona mala suknju ili traku za kosu oko bokova, nije ni čudno da se kuma nije udala kad tako slobodno pleše, kako je restoran previše naplatio to što poslužuju, glazba je previše ili premalo moderna, tko je pijan...

Nema toga što one neće primijetiti, no ne mora biti da će obje biti kritički nastrojene, možda samo jedna. U tom slučaju lako se međusobno 'namjere'.