Devet znakova koji pokazuju da s vašom jetrom nešto ne valja

Postoje neki 'tihi' znakovi ili simptomi koje na prvi pogled ne biste povezali s određenom bolešću, ili ozbiljnim problemom, no neki od njih zapravo jasno upućuju i na mogući uzrok. Na primjer, ako uočite bilo koji od znakova koje ovdje spominjemo, a pogotovo ako je prisutno više njih, svakako se odmah javite svome liječniku, jer svaki od tih znakova može ukazivati na to da s vašom jetrom nešto nije u redu.

Požutjela bjeloočnica

- Žute oči su znak da jetra ne radi dobro, kaže dr. Narayanan Menon - liječnik koji se bavi transplantacijama jetre iz Klinike u Clevelandu. Naime, jetra inače normalno razgrađuje bilirubin i pomaže da ga izbacimo iz tijela, no ako ne radi dobro, to može dovesti do nakupljanja bilirubina u tijelu i dovesti do toga da bjeloočnice požute, upozorava.

Trbuh pun tekućine

Foto: Net.hr

Ako je vaš trbuh iznenada narastao i ne povlači se, to može biti ozbiljnije od uobičajene napuhnutosti.

- Povećani pritisak unutar krvnih žila oko jetre može dovesti do nakupljanja tekućine u trbuhu - upozorava dr. Menon. Važno je posjetiti liječnika što prije, kako bi se utvrdilo je li problem u plinovima, hrani ili tekućini.

Hepatitis A, B ili C

Kad virusi ili paraziti zaraze jetru, to može dovesti do upale i smanjenje funkcije jetre. Najčešća vrste infekcija su virusi hepatitisa. Virus hepatitisa A se širi putem kontakta s izmetom kontaminirane osobe ili konzumacijom kontaminirane hrane i pića, dok se virusi hepatitisa B i C najčešće prenose preko krvi, spolnim kontaktom ili preko drugih tjelesnih tekućina.

- Postoje neki stvarno dobri lijekovi za hepatitis C, tako da preporučujem testiranje - kaže dr. Menon.

Ne možete zaustaviti svrab

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vjerovali ili ne, bolesna jetra može izazvati svrab po cijelom tijelu.

- Ne znamo sigurno što je glavni uzrok, no pretpostavlja se da bi moglo biti povezano s razinom žučne soli - kaže dr. Menon. Jetra proizvodi žuč, koja omogućava probavu, no kod ljudi s primarnom bilijarnom cirozom (autoimuna bolest jetre koja uzrokuje kolaps žučnih puteva), može doći do nakupljanja žući te svrbeža kože. .

Kronični umor

Kronični umor je gotovo uvijek znak da nešto nije u redu s vašim tijekom, a jedan od uzroka može biti bolest jetre.

Teški alkoholizam

Prekomjerna, kronična uporaba alkohola može s vremenom izazvati velike probleme s jetrom. Jetra je organ koji čisti tijelo od kemikalija i otrova, pa će kroz nju proći jako puno alkohola, zbog čega će raditi 'prekovremeno'. Zbog toga može doći do povećanja jetre, koje se naziva masnom jetrom, ili cirozom.

Prekomjerna težina

Prekomjerna tjelesna težina ili pretilost značajno utječu na sve organe, pa i na jetru. Kod viška kilograma, oko jetre se nakupljaju masnoće, što se sve češće primjećuje kod ljudi u 40-im i 50-im godinama. To s vremenom može dovesti do ciroze, koja je zapravo ožiljak na jetri. Dobra vijest je da možete mijenjati situaciju, odnosno ako se izborite protiv pretilosti, povišenog kolesterola i(li) dijabetesa, smanjuje se rizik od ciroze jetre.

Foto: Ljupco Smokovski

Obiteljska povijest bolesti

- Mala skupina bolesti jetre je nasljedna, tako da ako mislite da je bilo članova obitelji koji su umrli od bolesti jetre ili raka jetre, recite to svom liječniku kako biste na vrijeme obavili odgovarajuće pretrage - kaže dr. Menon.

Zbunjeni ste ili zaboravljivi

Ako odjednom gubite stvari, zaboravljate važne podatke ili se osjećate zbunjeno, nemojte se držati mantre da je to uvijek stvar stresa i umora. Naime, uzrok može biti hepatička encefalopatija, stanje koje se može pojaviti kad jetra ne može pravilno ukloniti toksine iz tijela i obično se javlja u bolesnika s kroničnom bolesti jetre, cirozom ili hepatitisom. Ako primijetite ove simptome, odmah se obratite liječniku.