Dezinfekcijski sapuni: Što sve morate znati o njima i u čemu se razlikuju od običnih sapuna?

Ruke treba sapunom trljati najmanje 20 sekundi, na nekima savjetuju i oko minute, pa isprati. Važno je koristiti sapun kako je propisano na deklaraciji, te namjenski

<p>Sapuni se u posljednje vrijeme često spominju jer su vrlo važni u održavanju higijene. Sapun je poznat još od davnih vremena kada se proizvodio miješanjem životinjskih masnoća s pepelom, da bi nakon određenog vremena i uz dodatak soli isplivao na površinu. Reagiranjem lužine iz pepela i masnoće dolazi do kemijske reakcije, saponifikacije, pri čemu nastaje sapun.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>U ovoj reakciji nastaje i nusprodukt, glicerol ili glicerin. Ta gusta i neprozirna tekućina dobra je za kožu zato što ima sposobnost vlaženja kože i sprečavanja njezina isušivanja, a kožu i zaglađuje.</p><p>U industrijskom načinu dobivanja sapuna dodaje se čista natrijeva ili kalijeva lužina, pa postoje natrijevi i kalijevi sapuni. Danas se najviše proizvode takozvani tekući sapuni koji su od smjese sintetičkih tenzida i različitih dodataka. Vrlo lako se otapaju u vodi za razliku od klasičnih čvrstih sapuna. Kod tekućih sapuna je umanjeno lužnato djelovanje po kožu, puno su blaži i manje mijenjaju pH kože, jer im je kiselost namještena i kontrolirana.</p><p>U sapunima su i tvari koje premošćuju kao što su razna biljna ulja, poput ulja arašida, masline i drugih. Nezaobilazne su i njegujuće tvari poput aktivnih tvari iz kamilice, ekstrakti aloe vere, meda i esencijalna biljna ulja. Dodaju se i tvari za bolji miris, kao što je geraniol odnosno eterično ulje timijana, limonen, sastojak iz citrusa ili kumarin, eugenol... Imaju i bojila, a za duži rok važenja u sapune se stavljaju i konzervansi. </p><p>Svako pranje i ispiranje ruku uklonit će prirodan zaštitni sloj masnoće koja je prisutna na koži. Važno je koristiti sapun kako je propisano na deklaraciji, te namjenski. </p><p>Pranje ruku je vrlo važno iako je posljednje vrijeme popularno korištenje dezinfekcijskih sredstava. I obični sapun će vrlo dobro ukloniti nečistoće i smanjiti broj mikroorganizama. Kemijski sastav različitih koronavirusa, njihove lipidne membrane, može biti narušen temeljitim pranjem ruku i običnim, jeftinim sapunom i toplom vodom, što olakšava uništavanje opasnog dijela virusa, kažu stručnjaci.</p><p>I obični sapuni, koji u nazivu nemaju epitet antibakterijski, djelovat će i na bakterije. Učinkovitost i jednih i drugih sapuna u uklanjanju bakterija je podjednaka, posebice zbog prekratkog vremena pranja. Da bi se antibakterijski sapuni pokazali boljim izborom, morali biste dulje i temeljitije njima prati ruke. </p><h2>Nečistoće</h2><p>U svim spunima su tvari za bolje pranje, a mogu imati i razne dodatke, pa i one koji sprečavaju razmnožavanje bakterija.</p><h2>1. Biser antibacterial, 14,49 kn 500 ml</h2><p>Sadrži tvari koje uklanjaju nečistoće i parfumiran je. Ima i glicerol za zaglađivanje kože te manje isušivanje, a namijenjen je za pranje ruku. Oko tri mililitra trljati vlažnim rukama pola minute i isprati.</p><h2>2. Lab pro tekući sapun, 24,90 kuna 500 ml</h2><p>Sapun s dezinficijensom, nanosi se oko dva mililitra i nakon jedne minute ispire vodom. Sadrži glicerol za njegu kože, ne sadrži alergene i mirise.</p><h2>3. Palmolive Hygiene plus, 15,90 kn 300 ml</h2><p>Sadrži prirodni ekstrakt propolisa s antibakterijskim svojstvima. Ima bojila, mirise, tvari koje pomažu pranju i konzervans. Nakon otvaranja može se koristiti godinu. </p><h2>4. Balea antibakteriell, 9,90 kn 300 ml</h2><p>Štiti kožu od isušivanja, a sadrži njegujući pantenol, odnosno provitamin B5, te glicerol. Proizvod je parfumiran i konzerviran, a prema deklaraciji sapun je veganski.</p><h2>5. Sanytol hydratant, 21,99 kn 250 ml</h2><p>Ima ekstrakte aloe vere i zelenog čaja te glicerol, koji omekšava i ovlažuje kožu. Sadrži konzervanse, bojila te je parfumiran. Koristiti minutu i isprati vodom.</p><h2>6. Sagrotan aloe vera, 21,90 kn 250 ml</h2><p>Za njegu kože ima glicerol protiv isušivanja te sok aloe vere. Prema deklaraciji ovaj antibakterijski sapun ne sadrži parabene, mineralna ulja i silikone. </p><h2>7. Bionsen purity, 29,90 kn 500 ml</h2><p>Sadrži sastojke, poput glicerola, koji će smanjiti isušivanje. Ima i japanske termalne minerale, sok aloe vere i esencijalna ulja metvice za osjećaj svježine. Parfumiran je i konzerviran.</p><h2>8. Genera antibacterico, 19,99 kn 1000 ml</h2><p>Osim sastojaka koji uklanjaju nečistoće ima antibakterijsku tvar i ekstrakt timijana. Prema deklaraciji može se koristiti za ruke, lice i tijelo. Ima i konzervanse, pa može trajati dvije godine od otvaranja.</p><p>,</p><p> </p><p> </p>