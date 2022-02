Filteri, proširena stvarnost, kombinirana stvarnost, 3D naočale i oglavlja - sve je to dio nove ere, digitalne mode koja osvaja svijet, potvrdila je nova studija. U igrama su avatari i njihovi načini odijevanja prisutni već godinama, no pandemijski trendovi u kojima smo se okrenuli digitalnoj svakodnevici, otvorili su nove mogućnosti odijevanja na zaslonu, odjeće koja realno ne postoji.

Prema nedavnoj studiji DFC Intelligence, u svijetu postoji oko 3,2 milijarde igrača. I mnogi od ovih igrača stiliziraju svoje avatare te im kupuju 'skinove'.

POGLEDAJTE VIDEO: Boudoirke slave 20 godina modnog biznisa

Ovdje modni i razni kreativni brendovi imaju mnogo prostora za eksperimentiranje. Industrija na toj 'odjeći' zarađuje godišnje čak oko 280 milijardi kuna godišnje.

- Pola svijeta već konzumira digitalne artikle, samo to još ne nazivamo digitalnom modom. Svaki put kada netko kupi 'skin' za svoje likove, to je digitalna modna kupnja - izjavila je Leslie Holden, suosnivačica The Digital Fashion Groupa, europske kompanije koja je posrednik između modnih autora i inovatora u industriji, piše Deseret.

Adidas, Armani i Calvin Klein već su prisutni u digitalnoj modi u Second Lifeu, online virtualnoj igrici s milijunima članova. Godine 2012. Diesel je prodavao odjeću i namještaj u sklopu popularne igre 'The Sims'.

Prošle godine, Balenciaga je svoju kolekciju za jesen zimu 2021. prikazala kroz 'Afterworld: The Age of Tomorrow', videoigru kojoj je vrijeme radnje 2031. godina.

I Gucci zna kako ići naprijed - udružio se s igrama poput Tennis Clash, The Sims, Genies, Roblox, Pokémon Go i Animal Crossing. U njima prodaje svoju virtualnu odjeću za avatare, a ima i vlastitu igru ​​pod nazivom Gucci Grip.

U rujnu je modna kuća Balenciaga pokrenula još jednu suradnju, potpisuje virtualne kreacije za 400 milijuna igrača Fortnitea.

Nedavno je Facebook najavio Metaverse, koji će otvoriti nove mogućnosti na sceni. Naime, to je mjesto gdje se digitalno ja i fizičko ja susreću kroz virtualnu stvarnost, što će zasigurno imati veliki utjecaj na digitalnu modu.

To je mjesto u digitalnom svemiru gdje ljudi mogu učiniti bilo što, poput odlaska na koncerte, putovanja po svijetu, povezivanja s prijateljima, igranja igara i još mnogo toga, otvarajući novu fazu interneta. No, pritom zapravo ne moraju napustiti fizičko mjesto na kojemu se nalaze.

Metaverzum već postoji i dostupan je putem interneta velike brzine i oglavlja za virtualnu stvarnost. Ova virtualna stvarnost daje mogućnost ljudima koji kreiraju digitalne stvari, predmete i odjeću, ali i NFT-ove (non-fungible tokens - nezamjenjivi token).