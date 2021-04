Nizozemski start up 'The Fabricant' osmislio je kreaciju Iridescence, prodao je za cijenu jednog automobila i time uveo svijet mode u novu eru, a to je tržište odjeće koja ne postoji u realnom svijetu.

Iako svijet igara ima veliku ponudu 'skinova' i odjevnih predmeta koje nose njihovi avatari, ovo je korak naprijed, jer današnji svijet, koji živi digitalno, otkrio je nove apetite.

Interes za odjećom i modnim dodacima koji se vide samo na zaslonu sve je veći, shvatio je to i Gucci, kompanija koja je nedavno osmislila virtualne tenisice za manje od 100 kuna.

Naravno, ovdje se radi o vidljivosti brenda u online sferi, ali i odijevanju naših tijela u virtualnom svijetu. Vizualni identitet snažan je način komunikacije, pa je red da se sredimo.

Pandemijsko vrijeme moglo bi ovu nišu vinuti u neke nove sfere, pošto smo spremni mijenjati izgled pa makar samo za Snapchat ili neku drugu vlastitu osobnost u aplikaciji.

Ovaj način 'proizvodnje' odjeće ima i ekološki aspekt, jer nema potrošnje tekstila, prijevoza i slično.

Kompanija 'The Fabricant' i dalje kreira 3D odjevne predmete koji djeluju realno, koristeći kompjuterske programe koji smještaju virtualan odjevni predmet na tijelo. Rezultat je - hiperrealna odjeća.