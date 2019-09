'Dijabetes me nije zaustavio da se nastavim baviti nogometom'

Prvi simptomi dijabetesa pojavili su se prije osam godina. Konstantna žeđ, velik umor, učestalo mokrenje i zamagljenje vida govorili su da nešto nije uredu, a to je potvrdio gubitak od sedam kila u samo tjedan dana, rekao je Dejan Kolar (28), nogometaš austrijskoga kluba SV Halbenraina i futsal reprezentacije osoba s dijabetesom.



- Prije nego što sam stigao kući, doktorica me nazvala i uputila hitno u KB Merkur. Rekli su mi da sam dijabetičar, tip 1. Od prvog dana sam ovisan o inzulinskoj terapiji. U početku sam bio u velikom šoku. Proveo sam tjedan dana u bolnici i upoznao se s načinom života dijabetičara- govori student iz Pregrade. Odmalena je zaljubljenik u nogomet i tjelesnu aktivnost, pa prekid takvog načina života za njega nije bila solucija.

Foto: Tomislav MIletić/Pixsell

Goran Jurić najpoznatiji naš nogometaš dijabetičar

- Nekad su preporuke doktora vezane uz dijabetes i bile takve da pretjerana tjelesna aktivnost nije dobra, ali se to u potpunosti promijenilo i tjelesnu aktivnost stavljaju na prvo mjesto u borbi protiv dijabetesa - rekao je i dodao da nije posebno mijenjao niti prehranu nego je morao naučiti koliko pojedina hrana utječe na razinu šećera u krvi kako bi nakon svakog obroka znao dozirati inzulin.- Uvijek pazim da ne kombiniram međusobno previše ugljikohidrata i da se ne ‘pretrpavam’ slatkim. Posebno vodim računa da su mi večere najmanji obroci jer inače šećer zna otići ‘u nebesa’ tijekom noći - priča sportaš.Kad je imao 11 godina, počeo je igrati za NK Pregradu, a četiri godine kasnije otišao je u Inter iz Zaprešića. Kad je upisao gimnaziju, vratio se u NK Pregrada jer mu je bilo teško uskladiti svakodnevne treninge. Već šestu sezonu igra za austrijski SV Halbenrain.- Mogu reći da sam sretan što me put odveo tamo jer je totalno drukčiji mentalitet i organizacija kluba, ali i općenito nogometa - rekao je.Kako je taj sport postao njegova najveća strast, upisao je Kineziološki fakultet, smjer nogomet. Danas ga samo obrana diplomskog rada dijeli od diplome. Od kolege na fakultetu čuo je za futsal reprezentaciju osoba s dijabetesom i otišao na selekcijski trening. S njima je 2017. osvojio prvo mjesto u Bukureštu, godinu kasnije drugo mjesto u Bratislavi i ove godine broncu u Kijevu. Kad povezuje dijabetes i sport, na pamet mu pada samo jedna rečenica: “Sport je zakon”.- Preporučio bih ga i zdravima jer je on najbolji za prevenciju mnogih bolesti, pa i dijabetesa tipa 2. U mojem slučaju dijabetes se pojavio iz neobjašnjivih razloga, jednostavno sam se jedan dan probudio i nije se moglo više natrag. Ali to nije bio dan u kojem sam odustao i od čega nego sam krenuo još ‘življe’ naprijed - zaključuje Dejan. (st)

Hrvatska je već imala mnoge slučaje dijabetičara koji su bili prilično uspješni u sportu, a najpoznatiji je svakako Goran Jurić.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Bivši nogometaš bio je član i hrvatske nogometne reprezentacije koja je 1998. godine na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj stigla do bronce. Goran Jurić više od 20 godina je sam sebi uštrcavao inzulin, uz to je ostvario zavidnu karijeru, predvodio Dinamo i u Ligi prvaka. (ht)