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Dijagnoza nije kraj: Tisuće Hrvata pobijedilo je rak

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Dijagnoza nije kraj: Tisuće Hrvata pobijedilo je rak
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Nacionalni dan preživjelih od raka održan je na splitskoj Rivi, a liječnici su rekli da broj onih koji pobjeđuju bolest stalno raste. U Hrvatskoj danas živi više od 187 tisuća ljudi kojima je u nekom trenutku dijagnosticiran rak

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Gotovo pet posto stanovnika Hrvatske tijekom života dobilo je dijagnozu raka. Prema podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, riječ je o 187.118 osoba. Među ženama je najčešći rak dojke, od kojeg je oboljelo više od 39 tisuća žena, dok je kod muškaraca najzastupljeniji rak prostate, s 23.816 preživjelih nakon dijagnoze.

Ohrabrujući trend rasta preživljenja kod većine sijela raka u Hrvatskoj istaknut je na obilježavanju 5. Nacionalnog dana preživjelih od raka na splitskoj Rivi, u organizaciji portala portalzdravlje.hr.

- Želja nam je da svaki pacijent kad dozna dijagnozu ne pomisli da je to kraj života već da bude dio onih koji su preživjeli. I zato dolazite k liječniku na vrijeme, odazovite se na preventivne preglede- poručila je državna tajnica Ministarstva zdravstva doc. dr. sc. Marija Bubaš, istaknuvši kako je zdravstveni sustav tu zbog pacijenata.

Podršku događaju dao je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

- Jako je bitno da kao sustav djelujemo i da smo maksimalno dostupni svojim građanima. Jedna od mjera koju smo uveli je i besplatan prijevoz onkoloških bolesnika- rekao je Šuta.

Predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Split prof. dr. sc. Eduardo Vrdoljak upozorio je da će se s tumorom tijekom života suočiti svaki treći čovjek, no ishod liječenja uvelike ovisi o tome kada je bolest otkrivena.

- Petogodišnje preživljenje kod oboljelih od raka dojke u splitskoj bolnici je preko 90 posto. Razlozi nisu samo mi koji dobro liječimo već i to što su žene prihvatile da se bolest događa njima. Odaziv na preventivni pregled iznosi 70 posto pa se tumori detektiraju u ranoj fazi i mi ih uspijemo liječiti. Preduvjet je odaziv. Ne bojte se raka, demistificirajmo ga i detronizirajmo ga. Dovedimo do toga da živimo s njim, da se smijemo s njim, da budemo ljudi. Pobijedimo rak- naglasio je Vrdoljak.

Ispred KBC-a Split doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja istaknula je kako je cilj povećati broj onih koji će pobijediti bolest te dodatno promicati prevenciju i zdrave životne navike. Okupljeni stručnjaci poručili su da su rano otkrivanje bolesti i odaziv na nacionalne programe probira i dalje među najvažnijim alatima u borbi protiv raka.

Na važnost brige o zdravlju i redovitih pregleda upozorile su i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije doc. prim. dr. sc. Željka Karin te dr. Sonja Barač iz Udruge za zdravstvenu pismenost.

Program je pjesmom uveličala klapa Caspera, koju čine žene liječene od raka dojke. Predsjednica udruge Sonja Grgat, kojoj je bolest dijagnosticirana prije 12 godina, okupljenima je poslala snažnu poruku:

- Rak nije kraj. Uvijek ima života, koliko god da on trajao. Poanta su preventiva, briga o sebi i oslobođenje od straha- poručila je.

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