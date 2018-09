'Dijete mi je skoro umrlo zbog isprobavanja cipela bez čarapa'

Zvuči nevjerojatno, ali dijete mi se nakon ležernog odlaska u trgovinu obuće i isprobavanja cipela našlo u smrtnoj opasnosti. Samo zato što su druge djevojčice isprobavale isti par cipela prije nego ih je moja kći probala na bosu nogu, ispričala je za The Sun Amerikanka Jodie Thomas i objasnila kako je njezina četverogodišnja djevojčica Sienna na nevjerojatan način dobila sepsu; bolest zbog koje je mogla ostati bez noge ili koja je, još gore, za nju mogla biti kobna.

Foto: EXPRESS

Sepsa je najozbiljnija posljedica bakterijskih infekcija, a može ju uzrokovati samo ozbiljna i snažna bakterijska upala. Pojedine vrste sepse imaju smrtnost veću od 50 posto. Rijetko zahvaća ljude dobrog zdravlja no u ovoj priči to nije bio slučaj; malena je Amerikanka sepsu dobila dok je bila savršeno zdrava i to samo jer je u obula cipele koje su izgleda već bile zaražene.

Doktori iz bolnice u kojoj je curica na liječenju provela pet dana su za medije rekli kako je Sienna morala na stopalu imati otvorenu ranicu zbog čega je bakterija ušla u krv i uzrokovala bolnu infekciju.

Foto: Dreamstime

- Nitko ne može sa sigurnošću znati kako je bakterija ušla u krvotok pa infekcija može i ne mora biti povezana s isprobavanjem cipela. Djevojčica je isto tako mogla s nogom nešto drugo raditi što je moglo dovesti do mikrotraume kože koja je otvorila put infekciji - rekla nam je infektologinja Tambić Andrađebić iz Zavoda za infektivne bolesti 'Fran Mihaljević' i potvrdila mišljenje američkih kolega kako je djevojčica morala imati otvorenu ranicu, ali je bakteriju mogla 'skupiti' i drugdje.

Foto: screenshot/Youtube

- Bakterije koje najčešće izazivaju kožne infekcije u stvari normalno žive na koži i ključno je oštećenje kože (makar i neprimjetno) da one prodru dublje u tkivo i krv. Je li bakterija došla iz cipele, sa stola ili poda i nije tako bitno, ali možda je dobra pouka priče da svi trebamo maksimalno paziti na osobnu higijenu - poručuje dr. Andrađebić i dodaje da na golo tijelo odijevamo i obuvamo samo svoju odjeću i obuću koju nije nosio ni isprobavao nitko drugi.

Foto: Dreamstime

- Koristite vlastiti toaletni pribor, redovito perite ruke i njegujte higijenske navike pa će i vjerojatnost da dolazite u kontakt s tuđim bakterijama biti manja – zaključuje dr. Tabić Andrađebić, ali dodaje i kako je unatoč oprezu kontakt s bakterijama ponekad jednostavno nemoguće izbjeći.

Dr. Arjana Tambić Andrađebić ima i savjet za sve koji brinu zbog bakterija koje se nalaze svuda oko nas pa napominje kako smo i u 'svijetu punom bakterija ipak manje više sigurni sve dok ne zanemarimo higijenu'. Napominje i da ne bismo trebali biti opterećeni bakterijama koje nas okružuju ili od njih imati fobiju. Jer, htjeli mi to ili ne, one su oko nas i s nama egzistiraju u svojevrsnom suživotu. Foto: Dreamstime

- Pripaziti uvijek treba, ali živjeti u strahu ne - kaže infektologinja Tambić Andrađebić .

Budući da je došla na vrijeme, Sienni, djevojčici s početka priče, su doktori napravili samo drenažu noge nakon što su satima vijećali hoće li nogu morati amputirati. Srećom po dijete, drenaža je bila dovoljna da krvotok očisti od bakterije. A na kraju je curicu spasilo što ju je majka brzo odvela u bolnicu.

- Istu je večer nakon isprobavanja cipela Sienna počela zapomagati u agoniji. Ponavljala je samo da ju boli noga. Nikad nisam svoje dijete vidjela u takvoj boli, njezino zapomaganje mi još odzvanja u ušima - objasnila je majka kako je uopće shvatila da s djetetom nešto nije u redu.

A upravo ju je ta bol 'požurila' da hitno potraži liječničku pomoć.Bol je inače gotovo uvijek manifestacija ovakve infekcije.

Foto: Dreamstime

- Nakon ovog traumatičnog iskustva mogu samo preporučiti da u trgovinu obuće uvijek nosite par čarapa i da nikada ne obuvate cipele na bosu nogu. Nitko ne može znati tko je prije nas te cipele isprobao, a očito je dovoljna i oku nevidljiva ranica da se zarazite s potencijalno smrtonosnom bakterijom - zaključila je majka djevojčice.