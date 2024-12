Dijetetičarka upozorava: Ovu hranu nikad ne bismo smjeli podgrijavati u mikrovalnoj

Ostatke hrane možemo iskoristiti i dan nakon objeda. Jednostavno je, samo podgrijete ostatke od jučer, dodate novi komad mesa, ili neki prilog, i riješili ste se dugotrajnog kuhanja. piše The New York Post..

No, jedna stručnjakinja otkriva da postoji hrana koju nikad ne bismo smjeli podgrijavati, jer to nosi niz rizika za zdravlje.

Špinat je jedna od takvih namirnica, kaže dijetetičarka Harini Bala. To je zato što špinat sadrži nitrate, čija se razina povećava kuhanjem. Na visokim temperaturama, dok zagrijavate to povrće - nitrati se pretvaraju u nitrozamine, spoj koji se povezuje s nastankom raka.

Špinat je zdrava namirnica, no ako ga podgrijavate može razviti spojeve koji su odgovorni za razvoj raka, upozorava stručnjakinja

- Molim vas, nemojte podgrijavati špinat, pojedite ga odmah čim ga skuhate, ističe Bala u videu na TikToku koji je imao više od 149.000 pregleda. Naglašava da su spojevi u tom podgrijanom povrću vrlo "toksični".

Vjerovali ili ne, sljedeći na listi je čaj. Podgrijavanjem se antioksidativna svojstva čaja razgrađuju, dok se povećava razina tanina koji pridonosi gorkom okusu. Bala dodaje da će sve "uspavane bakterije" u čaju postati "aktivne" njegovim zagrijavanjem, što predstavlja zdravstveni rizik za potrošače. Osim toga, podgrijavanjem čaja u mikrovalnoj pećnici potpuno ćete mu promijeniti okus.

Dijetetičarka također smatra da ne bismo smjeli podgrijavati ni rižu, iako oko toga postoji i jedna 'caka': Tu škrobnu namirnicu možete podgrijati sve dok se čuva u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku unutar, ali samo ako je to dva sata od kuhanja, rekao je Bala. Dulje od dva sata povećava rizik od razmnožavanja opasnih bakterija.

- Tako, ako ujutro skuhate rižu, navečer je spremite u hladnjak da biste je jeli sljedeći dan, postoji veliki rizik za razvoj bakterije „Bacillus cereus”, upozorila je.

Ta bakterija obično napada hranu bogato škrobom i može dovesti do trovanja koje se često naziva "sindrom pržene riže", što je ozbiljna bolest koja u rijetkim slučajevima može završiti smrću. Prema Upravi za hranu i lijekove SAD-a, procjenjuje se da se svake godine dogodi 63.400 slučajeva trovanja bakterijom Bacillus cereus. Simptomi uključuju grčeve u želucu, mučninu, povraćanje, proljev i groznicu.