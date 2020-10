Dio tijela koji se često tijekom tuširanja ne opere kako treba

Stručnjaci savjetuju da taj važan dio tijela, na kojemu može biti jako puno prljavštine i bakterija, operete blagim sapunom, dobro protrljate pa osušite ručnikom

<p>Pravilna higijena stopala trebala bi biti osnovni dio svakodnevne rutine, no mnogi kao da zaborave na ovaj dio tijela tijekom tuširanja ili ga ne operu kako bi trebali pa na njima ostane prljavštine, stoji u izvještaju američkog Instituta za preventivno zdravlje stopala (Institute for Preventive Foot Health).</p><p>Savjetuju da ih nasapunate blagim sapunom i protrljate dobro područja između svakog prsta pa stopala isperete i dobro osušite ručnikom.</p><p>Naglašavaju kako pravilan način pranja stopala možete spriječiti mnoštvo potencijalno bolnih zdravstvenih problema, uključujući stafilokokne kožne infekcije, bradavice na stopalima i atletsko stopalo.</p><p>- Stopala su najbliža tlu, što znači da lako hvataju prljavštinu i bakterije tijekom hodanja. Osim toga, bakterije na stopalima se hrane otpadnim tvarima koje izlaze iz vaših znojnih žlijezda i stvaraju određeni miris dok se nakupljaju na koži - kaže Emily Splichal, podijatrica iz New Yorka.</p><p>Također, osim pravilnog pranja, savjetuje nositi čarape koje dobro upijaju znoj i mijenjati ih obvezno svaki dan. Dobra ideja je, napominje, i nošenje istih cipela svaki drugi dan, ne svaki, kako bi im se dala prilika da se dobro provjetre i osuše, prenosi <a href="https://bestlifeonline.com/wash-feet/?nab=0" target="_blank">bestlifeonline.com</a>.</p>