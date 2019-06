Dirljivi trenutak kad je gluha curica (1) prvi put čula mamu

A'Deja Rivers je 15-mjesečna djevojčica sa Floride u SAD-u koja je rođena gluha. Cijelog života je gledala kako ljudi oko nje otvaraju usta i smiju se, ali nije čula što joj govore niti kako im zvuči boja glasa. Prošlog mjeseca malenoj su ugradili kohlearne implantate (umjetnu pužnicu). Sjedila je majci u krilu kada su uključeni te je po prvi put u životu čula majčin glas kako joj govori: 'Volim te'.

Sa djevojčicom je bila cijela obitelj uključujući baku i djeda koji su plakali od sreće. Snimka njezine reakcije raznježila je milijune.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Pomislila sam: 'Hvala ti Bože, ona me čuje'. Znam da osjeća kako je volim, pokazujem joj to cijelo vrijeme, ali zbilja je lijepo što to sada može i čuti. Otkako ima te implantate, puno je aktivnija. Sve istražuje, a sve stare igračke sada su joj kao nove. Shvatila je da i one proizvode zvukove. Sve to je sad nova avantura za nju - ispričala je majka Patricia Shaw.

Dodala je da su joj liječnici rekli kako joj je kćer gluha brzo nakon rođenja. Njezin otac Robert i starija sestra Ja'Lynn (5) imaju oštećen sluh. Sestri su ugradili kohlearne implantate kada je, također, imala 15 mjeseci.

Stručnjaci kažu da gubitak sluha može biti nasljedan ili uzrokovan nekim čimbenicima poput infekcije.

Foto: Johns Hopkins All Children's Hospital Kohlearni implantati su mali elektronički uređaji koji djelomično obnavljaju sluh. Imaju dva dijela: procesor zvuka koji se nalazi iza uha i prijemnik koji je kirurški ugrađen ispod kože. Signal između ta dva dijela stimulira slušni živac i šalje poruku mozgu koji to onda tumači kao zvuk.

Prvi put je uveden 1980-ih za gubitak sluha kod odraslih, a kasnije je odobren za upotrebu kod djece starije od 12 mjeseci, prenosi Daily Mail.

Pogledajte u videu kako spomenuti implantat radi:

'Najbolji rezultati postižu se kod djece operirane u ranoj dobi'

- Umjetna pužnica (kohlearni implant) je jedna vrsta elektroničkog slušnog pomagala koja ugradnjom elektrode u pužnicu zaobilazi oštećene slušne stanice i dovodi podražaj do ogranaka slušnog živca. Na taj način omogućuje čujnost i u onim slučajevima kada to zbog jačine oštećenja nije moguće postići slušnim pomagalima. Uređaj se sastoji od vanjskog dijela (mikrofona, procesora govora i zavojnice/prijenosnika) i unutarnjeg dijela (prijemnika /stimulatora i elektrode) - objašnjavaju u Poliklinici Suvag.

- Akustički signal mikrofon pretvara u električni koji šalje u procesor govora gdje se taj električni signal kodira i preko zavojnice, kroz kožu šalje u unutrašnji dio umjetne pužnice. Prijemnik u unutarnjem dijelu dekodira signal i pretvara ga u električni podražaj elektrode u pužnici. Elektroda stimulira slušni živac kojim se podražaj prenosi do mozga. Cijeli proces odvija se u nekoliko milisekunda, čime je omogućeno slušanje u realnom vremenu - pojasnili su na svojoj internetskoj stranici.

Kažu da je umjetna pužnica namijenjena djeci i odraslima kod kojih su oštećenja sluha takva da im ne pomažu ostala slušna pomagala, a koliko će uređaj biti od pomoći najviše ovisi o dobi tijekom operacije, o prohodnosti pužnice i provodljivosti slušnog živca.

- Najbolje rezultate u razvoju slušanja postiže se kod djece operirane u ranoj dobi, a kod odraslih osoba kada je do gubitka sluha došlo nakon razvoja govora - kažu.