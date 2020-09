Dirnuo mnoge: Tko može čuvati moju Azru dok sam u bolnici?

Danilo Petković svoju kujicu Azru našao je samu u Londonu i već dugi niz godina njih dvoje su najbolji prijatelji u Osijeku. Budući da mora u bolnicu, sada moli za pomoć u čuvanju Azre

<p>Prošle godine Danilu Petkoviću otkriven je rak grla, a osim kujice Azre koja ga tješi u ovim teškim trenutcima, nema nikoga.</p><p>Danilo i Azra najbolji su prijatelji od prvoga trenutka kada ju je vidio samu i ostavljenu na londonskim ulicama gdje je dugi niz godina živio i radio. Prije tri godine Danilo se vratio u rodni Osijek.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Bila je malena i preslatka. Imala je oko dva i pol mjeseca - prisjeća se Danilo kako je Azra izgledala prije 11 godina kada joj je bez imalo oklijevanja odlučio pružiti sigurnost, ljubav i dom.</p><p>Od trenutka kada je Azra ušla u njegov dom spava u njegovu krevetu i brine o njemu. U Londonu je čak znala ići na posao sa svojim vlasnikom.</p><p>- Ona je za mene najbolje stvorenje na svijetu, puno ljubavi i razumijevanja - kaže nam Danilo kojemu je prošle godine dijagnosticiran rak grla.</p><p>Kada je saznao za rak prvo je razmišljao gdje će Azra biti kada on bude morao otići u bolnici jer nema financijskih mogućnosti kako bi platio profesionalno čuvanje. S obzirom na to kako Danilo živi sam, kada je odlazio u bolnicu na pretrage i operacije, čuvali su je Danilovi prijatelji koji su je i prije toga ponekad znali pričuvati i jedva su čekali ponovna druženja s ovim prekrasnim psom.</p><p>- Kako ti isti prijatelji nisu bili u mogućnosti pričuvati Azru, prijateljica je napisala objavu za društvene mreže koja je objavljena na Facebook stranici Azila Osijek - volonteri - objasnio nam je hrabri Danilo koji ovoj bolest nije dopustio da preuzme njegov život.</p><p>Ista ta objava, koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim, skupila je mnoštvo komentara ljudi koji su voljni ispuniti Danilovu molbu i koji će vrlo rado pričuvati njegovu Azru.</p><p>- Ovakve priče slamaju srca, ono kad vidimo koliko ljudi bez imalo grižnje savjesti odsele i ostave psa, bace ih na ulicu kad su im najpotrebniji, uglavnom zbog bolesti i onda u moru svog tog horora, on, čovjek, teško bolestan, ali svejedno se bori za nju! - pisalo je u Facebook objavi koja je mnoge dirnula.</p><p>Danilo nam je rekao kako se javilo mnoštvo ljudi kako bi mu pomogli, a naglasio je kako mu pojedini nude i financijsku pomoć, ali on to jednostavno ne želi prihvatiti. Njemu je potreban samo netko tko će pripaziti njegovu ljubimicu dok on nije u mogućnosti brinuti o njoj.</p><p>Do sada je dva puta operiran te je karcinom uklonjen, ali trenutno teško razgovara. On sada čeka i treću operaciju na kojoj će mu biti ugrađeno pomagalo kako bi ponovno mogao pričati kao i prije.</p><p>- Htio bih pohvaliti, kao ljude i kao profesionalce, dr. Bajtla i cijelu ekipu doktora i medicinskih sestara na otorinolaringologiji u Osijeku - kaže Osječanin i napominje da naravno postoji i ona ružna strana jer kada izađe iz bolnice prepušten je sam sebi i često se suočava s neugodnim situacijama.</p><p>- Moram od vrata do vrata ići pet puta za istu stvar, bolestan, krvav, s frulom u grlu za disanje čekam kontrolu od dva do šest sati, za zračenje od dva do pet sati svaki dan i to mi je užasno - kazao je hrabri Danilo.</p>