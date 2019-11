Diva Tonia se zaposlila: Ovo mi je bila najveća želja u životu...

Tonia Klarin, djevojka s Down sidromom koja je ove godine na natječaju 24sata osvojila dizajnersku haljinu za maturalnu večer, pronašla je novi posao.

Ova 19-godišnjakinja svoj poslovni život započela je u zagrebačkom Decathlonu koji su s ponosom predstavili svoju novu kolegicu na službenoj Facebook stranici:

"Upoznaj novog člana naše Decathlon obitelji - 19-ogodišnju Toniu iz Zagreba. Zapošljavanje osoba s invaliditetom naš je dugo očekivani san čija je realizacija započela Toninim potpisivanjem prvog ugovora. Nezaustavljivo idemo dalje i veselimo se što ćemo uskoro biti još veći i jači." 💪 – osjeća se ponosno.

Upoznaj novog člana naše Decathlon obitelji - 19-ogodišnju Toniu iz Zagreba. :) Zapošljavanje osoba s invaliditetom naš ... Objavljuje Decathlon Hrvatska u Utorak, 12. studenoga 2019.

Djevojka radi na odjelu za planinarenje i radi 4 sata na dan, pet dana u tjednu.

- Šefica je hvali, kaže da je sjajna radnica te da na odjelu sve drži 'kao po 'špagi'. Kazala mi je da je neki dan Tonia sve artikle složila po bojama - ponosna je mama Martina.

Podsjećamo, Tonia je u natječaju 24 sata izabrala crvenu haljinu Matije Vuice.

- Lijepa mi je haljina. Crvena mi je najdraža boja i zato mi je ova najljepša - ispričala je tada Tonia.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Dizajnerica je tada komentirala da je Tonia Božji dar.

- Tonijin Down bio je iznenađenje za sve nas. Rodila sam, kasnije su mi je donijeli na podoj. Sve je izgledalo idilično i bila sam u sedmom nebu od sreće. Zatim je došla vizita i liječnik me pitao jesam li ikad čula za Down sindrom. Počeo je nabrajati vidljive znakove sindroma, a ja sam gledala Toniju i ostala paf - prisjeća se.

Prema Toniji se ponašala kao i prema drugoj djeci. Imala je operaciju na srcu s 18 mjeseci.

- To smo uspješno riješili i od tada je ona naša zraka sunca i naša radost - ponosno kaže majka.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

U školu je uspješno upisana te joj je od pomoći bio asistent u nastavi. Tonijina majka i razrednica smatrale su da ne znaju gdje su njezine granice i kako ih moraju probati.

- Ona je neustrašiva i vrlo hrabra, a borac je od rođenja, tako da za nju nije bilo nikakvih prepreka. Imali smo i sreće što su nas svi uvijek bezrezervno prihvaćali - priča Tonijina majka.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Kroz školovanje je stekla mnoge prijatelje, a u osmom razredu proglasili su je učenicom godine.

- Bila sam ponosna. Za uspomenu sam dobila knjigu, koju još čuvam - rekla nam je ranije Tonia, koja je poslije upisala Medicinsku školu i usmjerila se za pomoćnu njegovateljicu. Praksu je imala u zagrebačkom domu umirovljenika na Iblerovu trgu.

- Pomagala sam im koliko sam mogla. Kupala sam umirovljenike, hranila ih, presvlačila krevete i pričala s njima. Divni su, uvijek su bili dobre volje. Kad god bih ih pitala kako su, rekli bi da su odlično - ispričala je tada Tonia i dodala da joj posao nije bio težak.

I upravo je takva u svemu što radi.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: