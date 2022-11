Divovske bebe: Ovih 5 znakova su najveći plačljivci Zodijaka

1. Rak

Rak je vrlo emotivan. Racionalnost je nešto što oni nikada ne prakticiraju. Kad god stvari krenu naopako, radije će sjediti i plakati nego pokušati razumjeti ili popraviti situaciju u svoju korist. Svi oko ovog horoskopskog znaka toliko su se navikli na njihove ispade bijesa da većini to više i ne smeta. Zbog toga je Raku vrlo jednostavno postići svoj cilj svaki put. Ali bilo tko tko je tek počeo izlaziti s Rakom ili je nakratko flertovao s njim reći će vam koliko ih je njihova plačljiva priroda živcirala. Rak je obično taj koji sve svađe započinje pasivno-agresivnim stavom, a završava tako da 'iskolače oči'.

2. Vodenjak

Vodenjak djeluje vrlo intelektualno, skladno i tajanstveno. Uostalom, te ih osobine čine jedinstvenima i to je ono što privlači druge k njima. Ali kada ih jednom upoznate, postoji velika vjerojatnost da nećete moći podnijeti provoditi previše vremena s njima.

Problem je što Vodenjak mrzi sve i stalno se žali. Ne vole svoje radno mjesto, prijatelje, neke nove serije, pa čak ni doručak im ne sjedne svaki put. Vodenjak je pun emocija i samo su oni koji su im jako bliski upućeni u to. Oni su rijetko sretni čak i kada imaju sve što mogu poželjeti.

3. Ribe

Ovaj sanjivi horoskopski znak toliko je izgubljen u svojoj idealnoj zemlji mašte da ne mogu, a da ne budu obeshrabreni kada se moraju suočiti sa stvarnošću. Ribe su najveća beba od horoskopskih znakova. Jednostavno se ne mogu pomiriti sa svijetom koji se ne vrti oko njih ili u kojem nije sve baš onako kako oni žele. Ovaj znak ima samo prijatelje koji će ih držati za ruku i slušati njihovo neprestano lupetanje.

4. Vaga

Vaga je usmjerena na uspostavljanje ravnoteže u životu. A kad se stvari prevrnu, prelazi u punu paniku. Vage uživaju u prigovaranju i pričanju o svim načinima na koje ih je život iznevjerio samo pred očima javnosti. Zato što žele da drugi suosjećaju s njima, sažalijevaju ih i možda čak ponude da učine nešto za njih. One također ne osjećaju sram okrivljavati druge. Tako da im neće biti teško pretvarati se da ste vi taj koji im uništava život, čak i kada to očito nije tako. Peći će vas satima na roštilju i govoriti najpodlije stvari. Ali čim povisite glas, slijedi poplava plača.

5. Lav

Ništa ne može zadovoljiti Lava. Nisu zadovoljni životom čak ni kad im stvari idu spektakularno dobro. To je zato što misle da život uvijek može biti bolji. Također, vole biti u središtu pozornosti, a postoji li bolji način da to postignu nego da počnu zapomagati. To je jedan isprobani čin koji će u tren oka privući sve oči na njih. Lavovi također vole da se o njima brine. A koji je bolji način da dobijete ljubav i brigu od ponašanja poput divovske bebe. Njihova dječja priroda je uvijek 'glumačka'. Zapravo, mogu biti jako zločesti i zlobni kada ne postignu ono što žele, prenosi Astrotalk.

