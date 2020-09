DIY kućni piling za lice: Zdravi sastojci iz kuhinje i brzi rezultati

Potrebna su vam samo dva sastojka – fizičke piling čestice i mekana, tekuća komponenta, no, treba pripaziti da čestice ne budu previše grube jer će oštetiti osjetljivu površinu kože

- Pokušajte izbjegavati ljuštenje sastojaka koji mogu biti nazubljeni, poput ljuski i voćnih koštica. Prednost kućnih pilinga s fizičkim česticama su brzi, odmah vidljivi rezultati, lice je sjajno i čisto – ističe Marisa Plescia, znanstvenica i beauty stručnjakinja iz Los Angelesa. Idealni sastojci za piling su bijeli ili smeđi šećer, sitno mljevene zobene pahuljice ili sitno mljeveno brašno.

Od mekanih komponenti, u koji se ubace čestice pilinga, idealni su voda, med, jogurt ili ulje.

- Predlažem ulje, ona vlaže kožu i omogućuju lakše trljanje. Odlična su ulja masline, badema, sjemenki bundeve ili grožđa. Ulje sjemenki bundeve super je za kožu s aknama – predlaže Plescia. Piling radite oko jedne minute i onda isperite mlakom vodom.

1. Umirujući piling za lice od zobenih pahuljica i meda

Zob ima protuupalna svojstva koja prirodno umiruju kožu, dok je med izuzetno koristan te ima hidratizirajuća, protuupalna i antibakterijska svojstva. U recept idu jedna žlica zobenih pahuljica, 1 žlica sitno mljevenog smeđeg šećera i 2 do 4 žlice maslinovog ulja.

2. Posvjetljujući piling za lice od šipka

Prah od sjemenki šipka spada u kategoriju mljevenog brašna te je odličan kao fizički piling. Bogato je posvjetljujućim vitaminom C, kao i vitaminom A, od karotenoida. U recept ide pola žličice praha sjemenki šipka i pola žličice meda.

3. Piling od ružinog meda za suhu kožu

Ovaj piling učinkovito uklanja mrtve stanice kože, a istovremeno je nježan prema suhoj koži. Sastojak ruža smanjuje crvenila na koži. U recept idu pola žličice latice ruže u prahu, pola žličice sitno mljevene zobi ili zobeno brašno, jedna žličica meda i pola žličice vode.

4. Piling od cimeta i kurkume za kožu sklonu aknama

Cimet i kurkuma pomažu u smirivanju upala, a istraživanja su čak pokazala da cimet može biti učinkovit njegujući tretman za blage do umjerene akne. No, prije tretmana napravite test na koži, stavite malo cimeta, jer neki znaju reagirati na ovaj začin.

U recept za piling idu četvrtina žličice cimeta u prahu, pola žličice kurkume, pola žličice praha sjemenki šipka i pola žličice vode.

Pripazite na iritacije, mogu se pojaviti ako koristite piling prečesto. Preporučujem ga najviše jednom do dva puta tjedno – savjetuje Plescia za Mindbodyandgreen.