Vitamin C i E u kozmetičkim formulama djeluju sinergijski

Određeni sastojci su vrlo nestabilni, a jedan od njih je slavni vitamin C kojeg ima u brojnim tretmanima za ujednačavanje tena i sređivanje hiperpigmentacije, a vitamin E mu pomaže da ostane stabilan

<p>Vitamin C je višenamjenski antioksidant koji popravlja oštećenja nastala pretjeranim izlaganjem UV zrakama te ujedno smanjuje hiperpigmentaciju. No, vrlo je nestabilan te mu treba formula po mjeri, kako bi ostao aktivan i odradio posao.</p><p>Vitamin E je također antioksidant i njegova je uloga, u formulama koje imaju i C i E, da sprječava upravo tu nestabilnost vitamina C.</p><p>- Kad su u formuli zajedno, oni djeluju sinergijski, gdje vitamin E sprječava vitamin C da oksidira i time izgubi stabilnost - pojasnila je kozmetička kemičarka Ginger King iz New Yorka.</p><p>I E vitamin, sam po sebi, kožu štiti od slobodnih radikala te smanjuje pojavu crvenila na koži. Također, njegova je uloga da se pobrine da vitamin C opstane u formuli koja je namijenjena rješavanju niza poremećaja na koži, od nepravilnosti do sivila i bora.</p><p>Formule ovoga tipa potrebne su koži na kojoj se vide posljedice urbanog okruženja, kao što su onečišćenje zraka i pretjeran boravak na suncu te daju sjajan, ujednačen ten, piše <a href="https://www.goodhousekeeping.com/beauty/a33297410/heres-why-vitamins-c-and-e-often-appear-together-in-your-skin-care/">Good Housekeeping.</a></p>