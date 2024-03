Dizajner Ivica Skoko: Haljine za 'nepoznate' prava su mi čar

Nije lako biti uspješan više od četvrt stoljeća na sceni, govori mi Ivica Skoko (45) dok sjedimo u njegovu showroomu u centru Zagreba, prepunom lijepih ženstvenih kreacija. Ivica je rođen u Mostaru, no u Zagrebu je većinu života, ovdje se i modno obrazovao, na Tekstilno-tehnološkom fakultetu. U njegovu timu od početaka je mama Marija, koja je, dok je Ivica bio srednjoškolac, radila kod Matije Vuice, brat Dario bavi se financijama i trgovinom. Ivičin je brend u regiji poznat kao oaza ženstvenosti, koja je za njega trajna inspiracija.

Kako je to opstati toliko dugo na sceni?

Stvari se mijenjaju iz dana u dan, ali, hvala Bogu, ne odustajem i, kad padnem, iznova se dignem. Trudim se maksimalno i, evo, opstao sam sve ove godine. Klijentice se nižu, a mnoge dođu i s kćerima - maturalne su zabave također jedna od meni zanimljivih tema. Izazov mi je osmisliti elegantnu kreaciju koja je fina, namijenjena mladim djevojkama koje tek ulaze u svijet odraslih žena.

Koji trenutak u karijeri biste istaknuli kao jedan od značajnih?

Imao sam ih mnogo, no nedavno je to definitivno revija u Hrvatskom narodnom kazalištu, koja je potvrdila ono što stalno ponavljam, a to je da se samo upornošću i kvalitetom može doći do ovog nivoa. Naime, već godinama radim s klijenticama koje nisu poznate, ali i onima koje su slavne te trebaju nešto za crveni tepih. I mogu vam reći da, iako žene danas nose hlače, one ipak i dalje vole romantiku, nježnost i mekoću u odijevanju.

Kako pripremate reviju, što se zbiva uoči velikog finala?

Budući da smo svi u tome, svi osjećamo veliko uzbuđenje i napetost, uigran smo tim, ulažemo mnogo truda i vremena. Naravno, tu su uvijek i neke nove ideje, istraživanja, probe, svaki je put to novi izazov. Krećemo od materijala, a onda i krojenja, oblikovanja, dodavanja detalja, aplikacija, finiširanja i na kraju sve predstavljamo na neki poseban način. Crna je često baza, sve odiše glamurom i senzualnim detaljima, svi smo na kraju sretni kad završimo posao, veliko je to uzbuđenje.

Mama je osoba kojoj ste zapravo najviše zahvalni za karijeru modnog dizajnera?

Iako mama u ovom trenutku ne radi jer ima neke probleme s ramenom, moram priznati da je ovo baš obiteljski posao i tkanine i krpice se provlače kroz naše domove, tako da je to dio naše svakodnevice. Majka je zaslužna za moje poznavanje kroja i forme, na mene je prenijela znanje, predanost i disciplinu. Naučila me kako stvoriti savršenu haljinu, zbog nje poznajem konstrukciju, ona je zapravo i osnova dobroga kroja. Mama je, dok sam bio srednjoškolac, radila kod Matije Vuice.

Kad je i kako počela vaša karijera?

Nisam imao ni 18 godina kad sam upisao TTF te imao prvu reviju u zagrebačkom klubu Lapidarij. Primijetila me tad naša draga novinarka Ana Lendvaj, objavila moju reviju i sve je krenulo. Nakon toga sam četiri godine radio u modnoj kući Noar, no nakon toga moja je samostalna karijera počela.

Koji su vaši omiljeni modni elementi?

Volim stvarati haljine bilo za 'nepoznate' dame ili neki crveni tepih, vjenčanice, maturalne, krizmane haljine... Svaki segment stvaranja te haljine za mene je poseban, od prve skice pa do finalnog proizvoda, ali najviše reakcija klijentice na njen finalni izgled.

Koja je haljina najpopularnija? Imate li neku stilsku zvijezdu?

Imamo jedan model haljine, ime joj je Jackie, prema modnoj ikoni. Radimo je već 20 godina u svim varijantama, teksturama, bojama, stilovima, i dalje je žene obožavaju, divno im pristaje. Ta je kreacija uistinu naša konstanta.

Što mogu dame kod vas očekivati kad uđu u showroom?

Niz raznih haljina, od vjenčanica, preko koloristički snažnih do onih crnih, eteričnih, s potpisom glamura, tehnika visoke mode i senzualnih, koje naglašavaju tijelo i čine ga elegantnim, ženstvenim. Ponekad krenem u neke eksperimente pa spajam nespojivo, nekad mi mama zna reći: 'Ovo nije dobro'. A onda kad je dovršim, veli mi: 'Ova je savršena!'.

Imate još jednog modnog člana obitelji, uz mamu Mariju i brata Darija?

Nedavno sam shvatio da moja 7-godišnja nećakinja Rita ima veliki smisao za modu i estetiku, te bih volio da me jednog dana naslijedi. Već je išla sa mnom na revije, a i često provodi vrijeme s nama u showroomu. Moram priznati da i već naveliko dizajnira, ima stav i mišljenje. Ponosan sam na nju, smatram da ima veliki talent za modu.

Tko su vaši najveći modni uzori?

Divim se mnogim dizajnerima, na mojoj top listi su Karl Lagerfeld, John Galliano, Elie Saab, Jean Paul Gaultier... To su zapravo autori koji su obilježili godine rada, često su mi bili inspiracija, njihove tehnike oblikovanja, načini rada, teksture, materijali...

Radili ste i niz festivala, za 15 Dora i niz izbora ljepote. Koji je jedan od najzabavnijih momenata?

Uvijek se rado sjećam predivnih suradnji s Emilijom Kokić, u kojima je bilo pregršt anegdota i smijeha. Jedna od njih bila je i 50. obljetnica Eurosonga u Kopenhagenu, gdje je Emilija kao eurovizijska pobjednica bila prezenterica, i prilikom izrade haljine dogodio se mali gaf. Na kraju smo joj haljinu doslovce radili cijelu noć te je ona ujutro jurila iz mog stana na aerodrom, s haljinom u ruci, na let za Kopenhagen. Bilo je napeto, ali smo se dobro nasmijali. Draga mi je i ovogodišnja suradnja s Borisom Štokom za Doru, a fora je bilo i Antivalentinovo za Let 3 prije par godina, kad sam im stavio i štikle. Kostimi za scenu imaju posebna pravila u konstrukciji, ali i vidljivosti na sceni, te je to specifična stilska priča.

Što radite u slobodno vrijeme, što vam 'puni baterije'?

Iskreno, volim kuhati, moram se pohvaliti da sam odličan u kuhinji. Nisam ljubitelj mesa, više volim mediteransku i vegetarijansku kuhinju, puno povrća i ribe. Volim šetati, smatram se filmofilom, a volim i ples. Kao klinac sam dugo trenirao latinoameričke plesove i to mi je velika ljubav, tome ću se uskoro vratiti.

Kako se postavljate u ovim nesigurnim vremenima, što vas tješi?

Naučio sam da svaki dan treba gledati kao novi početak... Truditi se maksimalno, dati 100 posto iz dana u dan... Živimo u nepredvidljivim vremenima, u državi bez države... Tako da ne znamo što nas čeka sutra... Treba se isključiti od svega i biti u svom kreativnom svijetu. Želim ostati optimističan, biti na ovom putu na kojem sam sad, zadržati svoj brend i opstati u ovim vremenima. Imam već neke projekte i ponude koje su u najavi, a o tome ćemo kada dođe vrijeme za to.