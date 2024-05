Dizajner Zoran Mrvoš potpisuje kolekciju inspiriranu ženama koje se odupiru nasilju

Nekoć davno, u malom kraljevstvu postojala je princeza koja je sanjala o životu u bajci, o udaji za princa i sretnom životu. Ali život, nažalost, nije bajka kako je to princeza na kraju i shvatila. Umjesto da čeka princa, da dođe i spasi je, preuzela je kontrolu nad svojom sudbinom.

Foto: Marko Grubišić

Slično tome, dizajner Zoran Mrvoš sa svojom novom kolekcijom nije kreirao iluzornu bajku, već stvorio dizajnersku priču koja odražava stvarnost, a koja priča o stvarnim ženama koje se odupiru nasilju.

Foto: Marko Grubišić

Inspirirana pričama hrabrosti, nova Mrvoševa kolekcija nevjerojatan je spoj minimalističkog dizajna i snažnih poruka. Igra se njegovom omiljenom crnom bojom, gdje miješajući teksture i nijanse crne, stvara razigranost.

Foto: Marko Grubišić

Kampanja koju potpisuje fotograf Marko Grubišić snimljena je kao crno bijela, kako bi se još više naglasio dojam moći.

Foto: Marko Grubišić

Svaka haljina nosi priču o ženi koja neustrašivo stoji protiv nasilja, a istovremeno odiše ženstvenošću i odlučnošću. Prikazuju to i protagonistice Mrvoševe nove kampanje, u kojoj one nisu profesionalni modeli, već istinske heroine, svaka u svom području rada. One su javne osobe - Ida Prester, Tihana Lazović, Antonija Stupar Jurkin i Arija Rizvić, čija se imena vežu uz aktivizam i borbu za prava žena.

Foto: Marko Grubišić

Ova kolekcija nije samo moda, ona je poziv na akciju. Ona je prvi dio priče koju nam Mrvoš priča. Uskoro slijedi njezin drugi dio, a od čije će prodaje dio prihoda ići za jednu od sigurnih ženskih kuća koje pružaju podršku žrtvama nasilja, čime odjeća postaje instrument promjene i podrške.

Foto: Marko Grubišić

Specifičnost Mrvoša kao strastvenog kinologa je i promocija rasnih pasa, koji su također dio ove modne priče.

Foto: Marko Grubišić

Ovaj put odabir je pao na perzijske hrtove, plemenitu pasminu koja svojim izgledom odaje krhkost i eleganciju, a koji vrlo lako postaju snažni lovci i pokazuju snagu koja nije uvijek očigledna na prvi pogled te čeka trenutak da bude otkrivena.

Foto: Marko Grubišić

Mrvoša u njegovim modnim pričama vjerno prati i partner Purina Pro Plan koja brine da snaga i moć, uz ljepotu i zdravlje pasa, uvijek budu na prvom mjestu.

Pogledajte kako je proteklo snimanje ove snažne modne kampanje: