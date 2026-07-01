Dizajneri interijera ističu da zelena prostoru daje svježinu, ali istovremeno stvara osjećaj topline i sigurnosti. Budući da je snažno povezana s prirodom, u dom unosi dašak šume i zelenila
Kako odabrati savršenu nijansu? PLUS+
Dizajneri interijera se slažu: Zelena boja smiruje i osvježava
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Posljednjih godina uređenje doma sve se više okreće prirodnim materijalima, toplim tonovima i bojama koje stvaraju osjećaj mira. Upravo zato zelena već nekoliko sezona ne silazi s popisa najpopularnijih boja u interijerima. Bez obzira na to birate li nježne nijanse mente i kadulje ili tamnu smaragdnu i maslinastu, riječ je o boji s kojom je teško pogriješiti.
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