Dizajnerska rasprodaja za djecu oboljelu od malignih bolesti

Udruga Ljubav na djelu druge godine organizira akciju 'Dizajneri sa srcem' s više od 80 Hrvatskih dizajnera, a rasprodaja se održava od 07. do 08.11. 2020 u Shopping centru Arena Zagreb

<p>Udruga 'Ljubav na djelu' je udruga roditelja djece oboljele od malignih bolesti koja se liječe u sklopu 'Klinike za dječje bolesti Zagreb'. Glavni cilj djelovanja je pomoć i potpora djeci oboljeloj od malignih bolesti kao i njihovim roditeljima.</p><p>Osim toga, Udruga se bavi i promicanjem ljudskih vrijednosti naročito kroz zdravstveni sustav, zaštitom prava pacijenata pogotovo dječjih i zaštita ljudskih prava općenito, prikupljaju i raspodjeljuju humanitarnu pomoć, organiziraju donatorske akcije, dobrotvorne priredbe, koncerte i slično.</p><p>Prošle godine Udruga je po prvi put napravila dizajnersku rasprodaju kako bi pomogla djeci oboljeloj od malignih bolesti, a ove godine odlučili su isto to napraviti u Arena Centru.</p><p>- Odaziv je bio odličan jer nam se pridružilo 50 dizajnera iz cijele Hrvatske, a ove godine odaziv dizajnera je još veći jer se do danas se priključilo 85 dizajnera iz cijele Hrvatske. Jako smo zadovoljni akcijom, odazivom dizajnera i odazivom ljudi na dolazak na samu rasprodaju - pričaju nam iz Udruge.</p><p>Dizajnere kako kažu ne biraju. Pronađu ih preko interneta, Facebooka ili Instagrama, a onda ih pozovu preko e-maila.</p><p>- Ne odazovu se baš svi. Da budem najiskrenija, najpoznatiji i najjači dizajneri u Hrvatskoj se ne odazovu ( tu i tamo neki), a većina nazovimo 'srednje poznatih' dizajnera se odazove odmah. Nije ih teško pronaći jer ljudi u Hrvatskoj su stvarno velikog srca i uvijek su spremni pomoći - govore nam iz Udruge.</p><p>Najteži problem im je nabavka opreme za prostor (štenderi, police, stolovi) jer kupovina namještaja je skupa, a i poslije nemaju gdje s tim namještajem.</p><p>- Najviše smo zadovoljni sa odazivom dizajnera i samih kupaca koji su nam došli. Sa financijama koje smo sakupili prošle godine podmirili smo troškove režija za stanove u Deželićevoj ulici gdje žive naši roditelji besplatno dok su im djeca na liječenju - pričaju nam.</p><p>Sama organizacija trajala je otprilike jedan i pol mjesec, a kako im je ovo već druga rasprodaja koju organiziraju ovaj put im je bilo lakše prilikom same organizacije jer su točno znali što im je potrebno i kome se trebaju obratiti. </p><p>- Na rasprodaji možete pronaći veliki izbor stvari koje su naši donatori-dizajneri donirali, pa tako imamo odjeću za djecu i odrasle (žene većinom, nešto malo - dva artikla muška), imamo dizajnerske obuće, pregršt torbica, prirodne i ručno rađene kozmetike, prekrasan nakit, ručno oslikanu svilenu maramu i ručno oslikane svilene maskice, zatim ženski i dječji spavaći program, ručno rađene pregače i novčanike male, imamo i ručno oslikane šalice, imamo i nešto za kućne ljubimce svakako veliki izbor - govore nam iz Udruge.</p><p>Ovoj akciji pridružila se i jedna hrvatska dizajnerica sa adresom u Londonu koja im je poslala svoje artikle direktno iz Londona.</p><p>Hrvatska dizajnerica <strong>Vesna Zadro</strong> koja se krije iza brenda Frajerica Handcrafted Jewelry zaprimila je poziv Udruge te je odlučila po prvi put sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji.</p><p>- Nije uopće bilo upitno želim li ili ne, nego koje ću stvari pripremiti za ovaj događaj. Biti u mogućnosti svojim radom na bilo koji način pomoći za mene je velika stvar. Odazvalo se 80 dizajnera što je velika brojka i to samo pokazuje koliko ljudi je spremno priključiti se ovako dobrom projektu. Drago mi je naći se na ovoj listi zajedno s ostalim fantastičnim ljudima. Svatko od nas je donirao koliko je mogao te kada se to sve skupi bit će to pokazatelj koliko se može napraviti kada se udružimo - rekla nam je Vesna.</p><p>Na rasprodaji možete pronaći njene dobro poznate komade nakita, a to su Lucy ogrlice, rush naušnice te neizostavne ShePure naušnice.</p><p>Osim Vesne, po prvi put ove godine na dizajnerskoj rasprodaji moći ćete pronaći i komade brenda Mateyaneira iza kojeg stoje dizajneri <strong>Neira Sinanbašić</strong> i <strong>Mateja Dujić</strong>.</p><p>- Primili smo poziv Udruge da sudjelujemo u rasprodaji i s obzirom da je ovo teška godina za nas sve odlučili smo i mi pomoći te smo donirali nekoliko uzoraka odjeće. Jako nam je drago što smo dio ove priče i što ćemo s ovim pomoći djeci kojoj je pomoć zaista potrebna - ispričala nam je Neira.</p><p>Od njihovih artikala kupcima su ponuđeni njihovi prepoznatljivi komadi, a to su kaput, odijelo, hlače i haljine. </p><p>- Sada je situacija takva da jednostavno ne znaš što ljudima treba jer ljudi sve manje izlaze, a naša odjeća je svečanija i luksuznija. Iz tog razloga pokušali smo donirati odjeću za ovu rasprodaju koju ljudi mogu nositi svaki dan - kaže Neira.</p><p>Kada smo priupitali Udrugu što planiraju napraviti s profitom koji zarade od rasprodaje rekli su nam da planiraju kao i prošle godine prvo podmiriti režije za stanove u kojima žive roditelji besplatno.</p><p>- Naravno planiramo i financijski pomoći djeci koja su na odjelu na način da im kupimo suplemente ili neke druge lijekove koji nisu na listi HZZO, rekli su nam za kraj iz Udruge.</p><p>Rasprodaja traje od 07.11 do 08.11.</p>