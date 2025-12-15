Dnevni horoskop za ponedjeljak 15. prosinca: Bika nadređeni kritizira, Ribu očekuju druženja

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imate li financijskih problema, osjetit ćete pozitivne pomake. Iako se stvari neće odvijati onoliko brzo koliko biste željeli, naziru se pozitivna rješenja. Želite li kome prezentirati poslovni projekt, sklopiti poslovnu suradnju ili impresionirati osobu suprotnog spola, vodite računa o dojmu koji ostavljate u prvim trenucima svoga nastupa.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaš rad i rezultati naći će se pred očima javnosti. Nadređeni će vas kritizirati - dokažite mu da nije u pravu. Kontrolirajte osjećaje kada je ljubav posrijedi, jer tražite više nego što možete dobiti u ovom trenutku. Strpljenje će vam se isplatiti, a i druga će strana cijeniti vašu odmjerenost i strpljivost.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Više ćete brinuti o svom zdravlju. Mogli biste posjetiti liječnika ili nutricionista, a neki će se prepustiti vještim maserskim rukama i tako otkloniti bolove u kralježnici. Vrlo uspješno ćete rješavati ljubavne teškoće, otkrivajući pritom novi smisao svoje veze ili braka. Partner će vas nečime ugodno iznenaditi.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlične rezultate postizat ćete u sportu i umjetničkim djelatnostima. Planeti će povećati vaše intelektualne kapacitete. Konstruktivno iskoristite energiju kojom raspolažete, usmjeravajući je na rješavanje teškoća. Odnosi s djecom kreću u novom smjeru. Poći će vam za rukom razumjeti ih i postići zadovoljavajući dogovor.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Prihvatit ćete se posla koji će vas previše iscrpljivati. Budite oprezni u radu s brojkama i novcem jer pogreške nisu isključene. Predstoji li vam ispit, prionite na učenje. Ne dopustite da vas u tome ometu prijatelji ili ljubavne preokupacije. Ako ste odnedavno u vezi, prve znakovi nezadovoljstva potaknut će vas da zauzmete odlučniji stav.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vaša oštroumnost i upornost pokazat će se jačima od svih zapreka. Postići ćete bitan dogovor s partnerom i djecom, ili smisliti prihvatljivo rješenje poslovnog problema. Dan je pogodan za učenje, pisanje, komunikaciju, a osobito za prikupljanje podataka. Mogli biste na putovanje poslovne ili ljubavne prirode.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Moguća su ugodna financijska iznenađenja – neki će dobiti novac od osiguranja ili odštetu. Povedite više računa o načinu provođenja slobodnog vremena. Treba vam više kreativnih sadržaja, hobija i sporta jer previše radite i umarate se. Na ljubavnom planu moguće su trzavice, ali će brzo doći do pomirenja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša veselost i osmijeh bit će zaslužni za pohvale koje ćete primati u radnom okruženju. Ljudi će vas obožavati zbog vašeg smisla za humor, ali i nesebičnosti u trenucima kada treba nekom pomoći. Večer je pogodna za sklapanje poznanstava ili preuzimanje ljubavne inicijative - simpatija neće ostati imuna na vaš šarm.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Partnerovi pokušaji da vas kontrolira ili da vam nameće svoja pravila igre neće pasti na plodno tlo. Jasno mu stavite do znanja da i vi imate pravo glasa. Nećete imati dovoljno energije i živaca za tuđe probleme. Oni ljudi koji su navikli na vašu pomoć i savjete, bit će iznenađeni kad im to isto danas uskratite.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Reagirat ćete vođeni instinktom, pa će vam se događati da vas neki vaši postupci ili riječi i same iznenade. Bit će vidljivo da možete i želite više nego drugi, pa će se okolina odnositi prema vama s više uvažavanja. Netko će se jako truditi oko vas i na različite vam načine davati do znanja da vas želi. Na pragu ste nove veze.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mučit će vas pad koncentracije i motivacije pa će vam uobičajene obaveze postati napor. Ujutro obavite sve važnije poslove, jer ćete u drugom dijelu dana osjećati sve jači umor. Povećana je mogućnost da kažete nešto što ne želite jer će vam jezik biti brži od misli. Pokušajte što prije izgladiti cijelu stvar.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuju vas ugodna događanja u domu ili bližoj okolini. Rado ćete odlaziti u goste i posjećivati prijatelje. Kraća putovanja pokazat će se korisna. Uspjet ćete poboljšati odnose s osobama koje su vam bliske i drage. Unatoč nekim kašnjenjima i zastojima poslovi će uznapredovati, a vi se sve više isticati marljivošću i produktivnošću.

Foto: monkeybusinessimages