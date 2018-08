Djeca će jesti ono što vide da jedu roditelji, zato jedite voće

Novu hranu djetetu servirajte uz njegova omiljena jela te ih servirajte sve dok i ona ne postanu uobičajena. Tek tad ih možete servirati i zasebno, tvrdi Pragya Singhal, autorica knjige “Teaching Your Children How to eat Healthy Food”.

- Veliki utjecaj na prehranu ima izloženost djece televiziji na kojoj se reklamira nezdrava hrana. Djeca i adolescenti provedu oko četiri sata dnevno gledajući televiziju, a tijekom tog vremena pogledaju oko 38 minuta oglasa o hrani. Djeca mlađa od osam godina ne razumiju da reklame služe isključivo prodaji proizvoda - govori autorica. Djeca mlađa od šest godina ne razlikuju reklamu od omiljenog crtića, pogotovo ako ga reklamira njihov najdraži lik iz crtića. Zbog toga će prije odabrati reklamiranu hranu te će nesvjesno pokušati utjecati na roditelje da kupe oglašavanu hranu koju su vidjeli na televiziji.

Razgovarajte s njima te im objasnite da su stvari na reklamama ponekad gore nego što se čine te da reklame često izazivaju želju za nečim što nam ne treba ili što nije dobro za nas. Djecu morate naučiti jesti zdravo od početka. Pri tome morate imati na umu da će dijete jesti ono što jede roditelj. Primjerice, kad djeca vide da roditelji uživaju u voću i povrću, oni će im tako “reklamirati” voće i povrće kao ukusnu i finu hranu.

- Budite strogi te se i vi držite prehrane koju dajete svojoj djeci. Naučite ih da jedu sporo jer bi obrok trebao trajati barem 20 minuta. Toliko je potrebno da se od želuca do mozga prenese poruka da ste se najeli. Zdrave slatkiše, poput posude s voćem, držite na donjim policama hladnjaka i ormara da djeca mogu doći do njih kad ogladne, jer će prije pojesti hranu koja im je vidljiva - tvrdi autorica. Djecu naučite da se zahvale onome tko je kuhao hranu, čak i kad im nije baš ukusna. Objasnite im da je kuhar uložio trud i da zaslužuje pohvalu, a tako ćete ih ujedno naučiti da cijene stvari oko sebe i lijepo se ponašaju.