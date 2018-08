Temelj zdravlja leži u prevenciji pretilosti i redovitom vježbanju

Ova knjiga ne uključuje dijete, ona samo pomaže da ljudi svjesno odabiru ono što je dugoročno dobro za njihovo zdravlje, ističe Elaine Chu, autorica knjige “What It Takes to Be Healthy”.

- Postoje mnoge vrste dijeta, no nijedna ne djeluje dugoročno. Ova je knjiga drugačija jer se koncentrira na unos hrane bogate nutrijentima i antioksidansima u odgovarajućim količinama kako biste umanjili rizik različitih bolesti – ističe.

Autorica razrađuje četiri temeljna područja koja pomažu u podizanju energije, gubitku tjelesne težine i prevenciji bolesti. To su vježbanje, prehrana te kontrola stresa i težine. Njezinim savjetima, navodi, mogu se izbjeći bolesti poput pretilosti, karcinoma, dijabetesa, hipertenzije, srčanog i moždanog udara, demencije, bolesti jetre, osteoartritisa i osteoporoze. Jedan od “kamena temeljaca” zdravog načina života je prevencija pretilosti.

- Mnogi ljudi vole brzu hranu, što nije slučajno. Industrija hrane to osigurava kroz marketinške studije i proces izrade. Primjerice, prženi krumpirići proizvedeni su s mnoštvom umjetnih aroma zbog kojih naši okusni pupoljci misle da je riječ o savršenom krumpiru. Takva hrana toliko je pretjerano obrađena da se ne bi ni smjela zvati hranom. Čudo je da to uopće možemo jesti - ističe autorica. Kao razlog sve većeg broja pretilih ljudi autorica, osim prerađene hrane, vidi i sve više stresa koji je u današnje vrijeme teško izbjeći. Također, problem vidi i u nedostatku kretanja.

- Ubrzan način života ostavlja malo vremena za fizičku aktivnost. Najčešće prepreke zdravijem načinu života obično su nedostatak vremena ili nedostatak volje za vježbanjem. Ako smanjite unos kalorija i povećate fizičku aktivnost, bliže ste ravnoteži organizma koja je ključna za zdravlje. Osjećat ćete se bolje i fizički i mentalno te ćete postati sretniji. Važno je biti umjeren u svemu, pa i u vježbanju – savjetuje autorica.

