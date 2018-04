Djeca čije majke rade odrastu u ljubaznije i ambicioznije osobe

Nove su majke često zabrinute zbog povratka na posao nakon porođaja, što je potpuno normalno. Mnogim ženama ovaj je period izrazito težak i emocionalan.

Knjiga Lauren Smith Brody “The Fifth Trimester: The Working Mom’s Guide To Style, Sanity, and Big Success After Baby” dobar je izbor za sve kojima treba nekoliko praktičnih savjeta kako bi lakše prebrodile ovaj period.

Foto: Promo

Iako novim majkama njihov izgled često nije najvažnija stvar na svijetu, uljepšavanje može biti dobro oružje protiv postporođajne depresije. Autorica kaže da se nakon porođaja osjećala loše kad bi se pogledala u ogledalo, a psihoterapeutkinja Nitzia Logothetis predložila joj je da nikada ne izlazi u trenirci ili odjeći u kojoj se ne osjeća sjajno. Autorica pokazuje kako je lako našminkati se u samo 60 sekundi. U prvih deset sekundi nanesite korektor ispod očiju. U sljedećih deset sekundi nanesite puder ili toniranu kremu na nos, čelo, obraze i bradu. Dvadeset sekundi iskoristite za nanošenje maskare, a autorica savjetuje da je stavite samo na gornje trepavice.

Nakon toga nanesite rumenilo u deset sekundi i zadnjih deset sekundi iskoristite za nanošenje sjajila na usne. I to je to, potpuni make up gotov je u samo jednoj minuti. Drugi problem koji muči žene nakon porođaja je mišljenje da svu brigu oko djeteta moraju preuzeti isključivo na sebe. To je velika pogreška jer se tad počnu osjećati preopterećeno i nemaju nimalo vremena za sebe. Istraživanje je pokazalo da nove majke u 49 posto slučajeva misle da njihovim partnerima treba barem dva mjeseca da shvate kako se treba brinuti za dijete, no to nije točno. Čak 76 novih očeva spremno je preuzeti brigu o djetetu odmah nakon što se ono rodi. Također, žene sve žele odraditi same jer osjećaju grižnju savjesti ako prepuste dio obaveza partneru, stoga je važno osvijestiti da nema racionalne osnove za takav osjećaj.

Još jedan iracionalan osjećaj koji se javlja novim majkama je ljubomora na osobe koje također preuzimaju skrb o djetetu, kao što su tete u vrtiću. Djeca u ranoj dobi često traže čvrste veze s osobama koje se brinu o njima, stoga nije rijetko da dijete tetu oslovljava s mama. To nipošto ne znači da vas dijete mijenja s tetom i nema nikakvog razloga za ljubomoru. Ako se vraćate na posao prije nego što prestanete dojiti dijete, dobro ga je početi ranije navikavati na bočicu. Autorica također predlaže da nosite dvije pumpice za dojenje i dobro razmislite o odjeći u kojoj će iznojavanje biti lakše. Ako se počnete osjećati loše zbog posla, sjetite se da povratak na posao nije dobar samo za majku, nego i za dijete. Istraživanje provedeno na Sveučilištu Harvard pokazalo je da djeca čije su se majke nakon porođaja vratile na posao odrastaju u ljubaznije i ambicioznije osobe.