Prljavi umovi: Dopamin sužava granicu između ljubavi i ludosti

Kad ljudi razmišljaju o ljubavi, seksu i vezama, obično to čine kroz okvire romanse i poezije. No ovim se temama također može pristupiti iz perspektive znanosti, i to s iznenađujućim rezultatima.

Naša tijela i mozgovi mogu nam ispričati jako puno o ljubavi i osjećajima, povezanosti i romansi, a još mnogo toga čeka da bude otkriveno. U knjizi “Dirty Minds: How Our Brains Influence Love, Sex, and Relationships”, autorica Kayt Sukel daje znanstvene odgovore na većinu pitanja o ljubavi koja muče većinu ljudi. Ljubav i seksualna privlačnost često izgledaju kao nepredvidiv vrtuljak i nikad ne znamo što će nam se sljedeće dogoditi. Dok se većina seksualnog ponašanja može jednostavno ustanoviti kod životinja preko kemijskih procesa koji im upravljaju, ljudski osjećaji i želje mnogo su misteriozniji.

Foto: Promo

Na njih u najvećoj mjeri utječe dopamin, neurotransmiter zbog kojeg se osjećamo dobro. Visoke razine dopamina također utječu na poremećaje poput shizofrenije, opsesivno-kompulzivnog poremećaja ili poremećaja hiperaktivnosti i manjka koncentracije. On je također najvažniji spoj kad je riječ o ljubavi. On nastupa u trenucima kad se osjećate kao da ćete “poludjeti” od ljubavi. Zbog ove veze se nekad zna reći kako je tanka granica između ludosti i ljubavi.

Osim dopamina, poznato je da na seksualno ponašanje velik utjecaj imaju hormoni, no način na koji oni djeluju još je velika nepoznanica. Istraživanja psihologinje Kristine Durante sa sveučilišta u Michiganu pokazala su da žene koje ovuliraju češće kupuju odjeću koja otkriva više tijela i češće izlaze kako bi našle partnera. Znanstvenici još nisu uspjeli opisati način na koji seksualni hormoni utječu na ponašanje, no ustanovili su da mozak ima mnoštvo receptora namijenjenih upravo za te hormone, zbog čega je njihov utjecaj vrlo velik. Kemijski procesi u mozgu imaju čak veći utjecaj na odabir partnera nego što mislimo. Mnogo ljudi zna točno što traži kod partnera te svi misle da imaju neki određeni “tip”. No taj “tip” kod odabira partnera uopće ne mora biti presudan.

Jedno je istraživanje pokazalo da su se ispitanicama više svidjeli partneri kojima je prije ispitivanja bila prikazana pornografija, bez obzira na to jesu li njihov tip ili ne. Naime, dokazano je da muškarci, kad gledaju u erotski sadržaj, počinju lučiti znoj koji svojim mirisom privlači žene, jer im na kemijskoj razini govori da su spremni za parenje. No ipak nije sve određeno na kemijskoj razini. Jedna od stvari koja zbunjuje znanstvenike jest monogamija koja nije prisutna kod mnogih životinjskih vrsta. Kod onih koje su monogamne, postoje točno određeni kemijski spojevi koji ih navode da budu odani jednom partneru. Ljudi su jedina vrsta koja nema takvih spojeva, što znači da na nas velik utjecaj imaju i okolnosti.