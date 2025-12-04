Djeca koja dobiju mobitel prije 12. godine imaju veći rizik za brojne zdravstvene probleme

Djeca koja posjeduju pametni telefon prije navršene 12. godine mogu biti izložena povećanom riziku za razvoj zdravstvenih problema, pokazuje nova studija objavljena u ponedjeljak u časopisu Pediatrics. Istraživanje ukazuje na povezanost rane uporabe pametnih telefona s većim rizikom mentalnih teškoća i pretilosti.

Povećana učestalost depresije i problema sa spavanjem

Analiza je pokazala da djeca koja su posjedovala pametni telefon do 12. godine češće iskazuju simptome depresije i pate od nedostatka sna u odnosu na vršnjake bez vlastitoga mobilnog uređaja. Osim psiholoških učinaka, kod ove skupine zabilježen je i povećan rizik od razvoja prekomjerne tjelesne težine.

Studiju su proveli istraživači iz Dječje bolnice u Philadelphiji, Sveučilišta Kalifornije u Berkeleyju i Sveučilišta Columbia, analizirajući podatke više od 10.000 adolescenata diljem SAD-a koji su sudjelovali u opsežnom projektu ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development Study) između 2018. i 2020. godine.

Riječ je o najvećem dugoročnom istraživanju razvoja mozga i dječjeg zdravlja u SAD-u, koje financira Nacionalni institut za zdravlje.

Što su pokazali podaci?

Prema rezultatima, pametni telefon posjedovalo je 63,6% sudionika studije, a prosječna dob kada su ga prvi put dobili bila je samo 11 godina.

Analiza je pokazala da su mlađa djeca u većoj mjeri izložena riziku od lošeg sna i pretilosti povezanih s posjedovanjem pametnog telefona, a negativni ishodi bili su izraženiji što je dijete ranije dobilo vlastiti uređaj.

- Nismo se bavili time što djeca rade na telefonu. Postavili smo jedno jednostavno pitanje: 'je li sama činjenica posjedovanja pametnog telefona u ovom rasponu godina povezana s lošijim zdravstvenim ishodima?' - izjavio je za CBS News glavni autor studije dr. Ran Barzilay, dječji psihijatar iz Centra za prevenciju samoubojstava mladih pri Dječjoj bolnici u Philadelphiji.

Studija je usporedila djecu koja su dobila pametni telefon do 12. godine s onima koja ga još nisu posjedovala te utvrdila da je godinu dana kasnije skupina bez telefona pokazivala bolje mentalno zdravlje.

Barzilay je naglasio da su u analizu uključili i podatak ima li dijete druge tehnološke uređaje, poput tableta, no rezultati se time nisu promijenili.

Smjernice za roditelje

U zasebnoj izjavi Barzilay je poručio da bi roditelji trebali razmotriti pametni telefon kao „značajan čimbenik“ u zdravlju tinejdžera te donijeti odluku o kupnji telefona s posebnom pažnjom.

Premda pametni telefoni mogu imati konstruktivnu ulogu, od jačanja društvenih veza do lakšeg učenja, potrebno je razmotriti moguće rizike, uključujući narušavanje sna i izloženost neprimjerenim sadržajima.

U nastavku istraživanja tim namjerava proučiti koji su konkretni aspekti uporabe pametnih telefona najviše povezani s negativnim ishodima te posebno ispitati djecu koja su uređaj dobila prije 10. godine, kako bi se utvrdilo tko je najranjiviji, ali i tko od tehnologije najviše profitira.

Širi kontekst: rastuća zabrinutost zbog vremena provedenog pred ekranom

U posljednjih nekoliko godina sve više stručnjaka upozorava na negativne učinke dugotrajnog korištenja ekrana na djecu i adolescente.

U svom savjetodavnom mišljenju iz 2023. godine o korištenju društvenih mreža, bivši američki ministar zdravstva dr. Vivek Murthy pozvao je na stvaranje „zona bez tehnologije“ i poticanje djece na njegovanje prijateljstava uživo. Nekoliko saveznih država u SAD-u već je uvelo zabrane korištenja mobitela u školama.

Prema podacima Pew Research Centera, 2024. godine pametni telefon posjedovalo je 95% tinejdžera u dobi od 13 do 17 godina. Više od polovice roditelja djece u dobi od 11 i 12 godina izjavilo je da njihovi mališani također imaju vlastiti telefon.

Čak 30% roditelja djece između osam i deset godina navelo je isto, kao i 12% roditelja djece od pet do sedam godina te 8% roditelja mlađe djece.

- Vrlo je vjerojatno da će svi tinejdžeri prije ili kasnije imati pametni telefon. Kad se to dogodi, važno je pratiti što rade na svojim uređajima, izbjegavati izloženost neprikladnim sadržajima i spriječiti da telefoni remete njihov san - zaključio je Barzilay, piše CBS.

