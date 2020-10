Djeca odlučila iznenaditi mamu s transformacijom cijelog doma

Braća i sestre odlučili su iznenaditi svoju majku transformacijom kuhinje kao i još nekih prostorija u kući, a sve to sa 4000 kuna (500 funti) i u samo u 72 sata dok im mama nije bila kod kuće

<p>Mama je bila toliko šokirana transformacijom da je briznula u plač kad su je njezina djeca iznenadila potpuno preuređenom kuhinjom, u kompletu s novim modernim pločicama, drvenim podom, svježe obojenim zidovima i blistavim radnim pločama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Lucija Gorički uredila dom po svom</p><p>Nevjerojatnu preobrazbu dovršila su potajno njezina djeca tijekom 72 sata dok im mama nije bila kod kuće. Tu transformaciju odlučili su objaviti u grupi na Facebooku 'DIY on a Budget UK', a ponosna kći objasnila je da su se ona i njezina braća i sestre okupili kako bi imali dovoljno novca za uređenje kuće.</p><p>Rekla je: 'Naporan rad se isplatio! Sve smo to odradili 72 sata s ograničenom količinom novaca, odnosno nešto manje od 500 funti (oko 4000 kuna).' Njezina je objava prikupila stotine lajkova i komentara, a ljudi su bili oduševljeni njenom gestom.</p><p>- Puno vam hvala na lijepim komentarima - napisala je i dodala kako je majka bila presretna s novouređenom kućom i kuhinjom. Pisala je i o tome odakle dolaze predmeti i materijali - i začudo, sve je bilo poprilično jeftino.</p><p>Žena je otkrila da su pločice i laminati kupljeni u tvrtki B&Q;, dok su tapete za kupaonice i dodaci dolazili od tvrtke B&M.; Odlučili su ormar obojiti Wilkos bojom za namještaj u nijansi Mineral Grey. Ovaj obiteljski proces preuređenja snimali su na svakom koraku, a video isječak otkriva kako je kuhinja izgledala tmurno i zastarjelo prije preobrazbe. Očaravajuća objava sada ima gotovo 6000 lajkova i stotine komentara.</p><p>Jedna je osoba komentirala: 'Svi ste nevjerojatni! Ovo izgleda fantastično', a druga je dodala: 'Ovo je tako lijepo za vidjeti, svi ste napravili nevjerojatan posao, vaša mama mora biti ponosna što je odgojila ovako ljubaznu i promišljenu djecu poput vas'.</p><p>Na kraju, treći zanimljiv komentar je glasio: 'Kako je divno to što ste učinili za svoju mamu. Napravili ste nevjerojatnu transformaciju, dobro ste to obavili. Izgleda fantastično', piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12089060/gran-breaks-down-tears-kitchen-toilet-makeover-surprise/" target="_blank">The Sun</a>.</p>