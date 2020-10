Priprema kože za hladnoću: Jednom tjedno radi se piling, a onda se nanosi maska za lice

Koža lica je najizloženija vremenskim uvjetima pa stoga valja pripaziti kako ćete je njegovati s dolaskom hladnijih i vjetrovitijih dana kako biste spriječili isušivanje i oštećenja

<p>U jesenskim i zimskim danima koža zahtijeva više njege i hidratacije.</p><p>- Hladan zrak na otvorenom, suh zrak u stanu, nestabilni vremenski uvjeti te manjak sunčeve svjetlosti manifestiraju se na koži na koži te se susrećemo sa problemima kao što su isušivanje, zatezanje i perutanje kože, pojašnjava <strong>kozmetičarka i vizažistica Ivana Posavec</strong> na društvenim mrežama poznatija kao <a href="https://www.instagram.com/p/CDTJUkJJUFP/">Arwen MakeupArtist</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti dermatologinje dr. Ivane Nole o njezi lica</p><p>Kaže kako postoje različiti tipovi kože, te u skladu s tim valja birati kozmetičke preparate za njegu.</p><p>- Masna ili problematična koža prepoznaje se po masnijem sjaju i vidljivim proširenim porama. Zbog neravnoteže vlažnosti u koži ona proizvodi više sebuma. S druge strane, suha koža proizvodi manje sebuma što rezultira manjkom lipida. Oni su važni jer su stvaraju zaštitnu barijeru na površini kože. Rezultat je dehidrirana, suha, gruba, slaba i osjetljiva koža, nastavlja Ivana dodajući kako još postoji mješoviti tip kože koji podrazumijeva kombinaciju različitih tipova kože na obrazima i T - zoni. Kod takvog tipa specifična je masnija koža na bradi te području nosa ili čela, dok je na obrazima suha koža.</p><p>- Osjetljiva koža brzo i burno reagira na vanjske utjecaje. Ona postaje napeta, crvena i suha. Ovaj tip kože traži mnogo strpljenja zato što joj ne odgovaraju mnogi proizvodi za njegu i čišćenje te više pozornosti treba obratiti na prirodnu kozmetiku koja je bez štetnih tvari - kazala je.</p><p>Najrjeđi tip kože je normalna koža nije ni previše masna ni previše suha, a pore su manje vidljive ili ih nema. Takva koža uvijek je blistava i svježa te nije sklona aknama ni drugim upalnim procesima. Za svaki tip kože Ivana preporučuje korištenje nježne kozmetike na bazi ulja, hijaluronske kiseline i aloe vere, a svakako valja izbjegavati proizvode koji sadrže alkohol jer na taj način dodatno isušuju kožu. Kod problematične i masne kože valja koristiti proizvode koji sadrže antibakterijske tvari. Svaka njega započinje umivanjem, a preporuka je da to bude isključivo mlakom vodom.</p><p>- Nakon umivanja na lice nanesite nježan tonik koji uklanja višak klora iz vode jer i on isušuje kožu. Dobar izbor uvije je tonik na bazi ruže, lavande ili karitea, savjetovala je.</p><p><br/> </p><p>Dodatno, valjalo bi napraviti piling kože i usana najmanje jedanput na tjedan.</p><p>- Na taj način uklanjamo stari sloj kože, te dopuštamo mladoj da se brže regenerira. Potičemo cirkulaciju, te nam je koža podatna i glatka. Dodatno, preporuka je koristiti maske za lice i oči najmanje jedanput na tjedan, najbolje nakon pilinga lica zato što ste se oslobodili viška suhe kože te potaknuli cirkulaciju stoga će i sama maska dublje prodrijeti u epidermu, kaže Ivana ističući kako područje oko očiju zahtijeva posebnu njegu.</p><p>- Koža oko očiju je jako tanka, osjetljiva i ne luči sebum stoga je suha. Područje oko očiju je prvo mjesto gdje se pojavljuju prve mimičke linije odnosno prve bore. Zato valja koristiti isključivo proizvode za njegu oko očiju koji su u odnosu na kreme za lice hranjiviji i više štite od hladnoće u odnosu na gelove koji su prigodniji za topliji dio godine. Kao dodatnu hidrataciju preporučila bi prskanje kože termalnom vodom koja površinski i dubinski hidratizira i umiruje kožu. Možete je koristiti prije nanošenja seruma, poprskati i ostaviti da se na pola upije, a potom umasirajte serum - savjetuje Ivana.</p><p>Kaže kako serumi sadrže koncentrirane sastojke koji dodatno hidratiziraju, njeguju i sprječavaju starenje kože te su važni u svakodnevnoj njezi, a birati ih valja prema tipu kože. Usto, ne zaboravite na njegu vrata i dekoltea na kojima se najprije uočavaju prvi znakovi starenja. Tretirajte ih na isti način kao lice i oči.</p><p>- Kreme za lice su neizostavne. Biramo ih prema tipovima kože. Proizvode za lice koje ste koristili kroz ljeto možete i dalje koristiti kroz dan uz dodatnu hidrataciju kako biste spriječili isušivanje kože. Noćna njega treba biti bogatijih tekstura zato što se koža tijekom noći obnavlja i treba joj intenzivna njega. Svakako se preporučuje korištenje obnavljajućih ulja za lice, a ako vam je koža suha i osjetljivija možete napraviti kombinaciju kreme i ulja za intenzivniju njegu. Preporuka ulja za kožu su ulja ruže, mandarine, smilja, kokosa ili badema - kaže kozmetičarka i vizažistica.</p><p>Ističe i da, iako su niže nego tijekom ljetnih mjeseci, UV zrake dodatno oštećuju kožu te valja koristiti zaštitne kreme laganijih tekstura koje se brže upijaju u kožu. Kako biste nahranili i hidratizirali kožu, svakako valja piti dovoljno tekućine, a poželjni su i čajevi se voćni sokovi. Prehrana itekako utječe na zdravlje kože, pa konzumirajte dovoljno kuhanog voća i povrća te citrusa koji sadrže vitamin C, važan za njegu kože jer usporava starenje i štiti od slobodnih radikala. Lice od vjetra i hladnoće mehanički možete zaštiti šalom, a zbog epidemiološke situacije mogući problem mogu predstavljati maske za lice.</p><p>- Maskice mogu dodatno isušiti kožu lica te stvoriti probleme kao što su upalni procesi te ekcemi. Da bi spriječili nastanak tog problema bitno je ne dirati lice prljavim rukama. Valja redovito mijenjati maskice, a po dolasku kući oprati lice odgovarajućim gelom za umivanje te temeljito očistiti kožu od smoga i nečistoće koja nam se nakupila tijekom dana. Nakon toga možete nastaviti slijed kao i kod svakodnevne njege lica - zaključila je Ivana.</p>