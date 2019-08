Djeca roditelje čine sretnijima, ali tek kada se odsele iz kuće

Dosad je većina istraživanja bila je usredotočena samo na one roditelje čija djeca još žive kod kuće. Takva istraživanja su obično pokazivala da su ljudi s djecom manje sretni nego njihovi vršnjaci koji nemaju djecu, jer su imali manje slobodnog vremena, sna i novca.

Christoph Becker sa sveučilišta Heidelberg u Njemačkoj i njegovi kolege su htjeli znati bi li rezultati bili drugačiji ako bi proučavali roditelje čija djeca ne žive više s njima. Kako bi to otkrili, analizirali su podatke iz europskog istraživanja u kojem se 55.000 ljudi starijih od 50 godina pitalo o njihovoj emocionalnoj sreći.

Otkrili su da su roditelji s djecom u kasnijoj životnoj dobi sretniji i manje pate od depresije od ljudi bez djece, ali samo ako više ne žive s djecom.

- To može biti zbog toga kada djeca odrastu i odsele, oni roditeljima predstavljaju samo izvor sreće i zadovoljstva i uzrokuju manje stresa roditeljima. Osim toga, djeca im uzvraćaju pružanjem skrbi ili financijske pomoći. Ti čimbenici mogu nadmašiti one negativne aspekte roditeljstva - rekao je Becker.

Situacija je slična i u SAD-u, tvrdi Nicholas Wolfinger sa Sveučilišta Utah. On je analizirao podatke američke Opće socijalne ankete. Rekao je da su roditelji u dobi od 50 do 70 godina, čija djeca nisu živjela s njima, u pet do šest posto slučajeva govorili da su jako sretni, za razliku od onih roditelja čija su djeca živjela s njima.

Također, istraživanje iz 2016. godine koje je obuhvatilo 22 zemlje je otkrilo da su roditelji koji su živjeli sa svojom djecom bili sretniji od svojih vršnjaka koji nemaju djecu ako su živjeli u mjestima poput Norveške, Portugala i Švedske, zemljama koje su plaćale roditeljski dopust, subvencije za djecu, godišnji odmor i bolovanje, prenosi NewScientist.