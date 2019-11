Djeca se manje boje pregleda jer 'putuju' svemirskim brodom

Klinika za dječje bolesti Zagreb je ranije ove godine potražila pomoć kreativne marketinške agencije Izone koja je uređaj magnetske rezonance oslikala u simpatičnu podmornicu, a prostoriju u kojoj se nalazi u podmorje puno morskih životinja. Uređenje je dovelo čak do smanjenja korištenja opće anestezije na nekoj djeci koja sada svojevoljno i svjesno ulaze u MR podmornicu.

Bolnica sada ima i najnoviji CT uređaj koji koji će djeci olakšati i najteže pretrage. Uređaj je potpuno prilagođen djeci, prema veličini i dizajnu pa je tako cijela prostorija zajedno s uređajem oslikana kao svemir u nježnim pastelnim bojama.

Vesela prostorija djeci će dati dojam kao da ulaze u moderan svemirski brod. U pitanju je najnovija vrhunska tehnologija, a projekt je financiran iz EU fondova.

Dio najnovije tehnologije

- CT je financiran iz projekata Europske unije. Ukupna investicija iz fondova je 55 milijuna kuna, a trošak CT-a 6,8 milijuna kuna te je iz fondova za projekte novac prvo izdvojen upravo za novi uređaj. On je dio najnovije vrhunske tehnologije prilagođen za potrebe dječje dobi kako bi ga se djeca ne bi uplašila i lakše surađuju u pretragama. On je jako brz. Vrijeme pretrage se mjeri nekoliko dijelova sekundi, odnosno nekoliko sekundi. Najvažnije je to što ima jako nisku dozu zračenja jer ono u ranoj dječjoj dobi može biti štetno. Vrhunska tehnologija daje i preciznu dijagnozu i prikaz svih organskih sustava i organa. To je najnovija tehnologija bez kompromisa. Sve što postoji u zapadnoj modernoj medicini to ovaj uređaj konkretno ima, posebice na tehnološkoj razini. Ovaj uređaj će olakšati preglede kako roditeljima, djeci i liječnicima poboljšat će uvjete rada - kaže prof. dr. sc. Goran Roić, ravnatelj bolnice Klinike za dječje bolesti Zagreb.

- Ovdje pregledavamo djecu do rođenja do 18. godine. Djecu u dobi od četiri do pet godina pregledavamo u općoj anesteziji zato što je glavni preduvjet pregleda da dijete bude mirno. U tako ranoj dobi nažalost to ne možemo postići pa se daje opća anestezija - kaže Ivo Buljanović, inženjer medicinske radiologije u Klaićevoj.

Djeca starija od pet godina prolaze pregled bez anestezije. U tom slučaju dijete se mora potpuno opustiti i tu nastupaju doktori i sestre zajedno s roditeljima.

'Pogledaj novi svemirski brod'

- Prije svega je važno da smo mi i roditelji opušteni, jer djeca osjete nervozu. Sve neutraliziramo kroz šalu i razgovor. Mirno popričamo s njima, pitamo ih kako se zovu, kako im je u školi, imaju li kućnog ljubimca, čemu se najviše vesele i slično. Najbitnije je uspostaviti komunikaciju. Isto tako očekujemo suradnju roditelja jer oni najčešće dođu u pratnji i najbolje poznaju svoje dijete. Oni uskaču u priču kako bi dijete za vrijeme pretraga bilo mirno. Konkretno u slučaju novog CT-a, pokazujemo mu 'novi svemirski brod': "Je l' ti se sviđa ovo? Gledaj rakete u svemiru, koja ti je najljepša? Jesi li ikada mislio da ćeš se naći u svemirskom brodu? i slična pitanja kako bi se stvorila za njih povoljna i familijarna atmosfera - naglašava Buljanović.

Cilj je smiriti djecu

Djeci je važno cijelo vrijeme ponavljati da se ne trebaju bojati uređaja jer ih nitko neće dirati, da nema injekcija te neće biti apsolutno ničega što može prouzročiti bol.

Cilj je smiriti djecu pa im doktori i sestre često daju i do znanja da će ostati prostoriji sami s roditeljima, bez doktora. CT im predstavljaju kao vožnju svemirskim brodom i kao fotografiranje s jednim velikim mobitelom. Dok su oni unutra, on će ih brzo poslikati.

- Tri su najbitnije stvari koja djeca u takvim situacijama žele čuti, a to da ih neće ništa boljeti, da doktori odlaze i da ostaju sami s roditeljima i da će sve biti brzo gotovo - kaže Buljanović.

Sestre i doktori se uvijek uspiju prilagoditi takvim situacijama, uče od starijih kolega i nađu najbolji pristup djeci te kako im to sve olakšati.

- Prilagodimo se i tražimo najbolje načine kako iskomunicirati s djecom. Često nije lako, ali uvijek se snađemo i nadamo uspješnoj suradnji - kaže.

Posao je zahtjevan i stresan, pogotovo jer su u pitanju bolesna djeca.

- Stresno je i teško. To su ozbiljni pregledi i dijagnoze i žao nam je svakog djeteta, no mi smo ipak profesionalci i moramo se usredotočiti na posao, uzdignuti se iz toga i odraditi svoj posao kako treba. Ovdje su sva djeca bolesna. To nam uvijek nam teško pada jer i mi smo ljudi, no moramo biti prisebni i odraditi sve što se od nas očekuje za dobrobit djeteta - kaže Buljanović.

Za veseli dizajn koji djecu umjesto u bijelu bolničku prostoriju uvodi u svemir u kojem ih čeka 'svemirski brod', zaslužne su Marina Cumbo i Eva Mladiček, dizajnerice marketinške agencija Izone. Osim novog CT uređaja, one su volonterski dizajnirale i magnetsku rezonancu u Klaićevoj bolnici koja podsjeća na podmornicu.

- Drago mi je što ću svojim dizajnom djeci barem malo olakšati preglede i teške trenutke. Prvo sam osmislila i realizirala dizajn uređaja magnetske rezonance u obliku podmornice. Novi CT sada izgleda poput svemirskog broda. Sve je veselo, razigrano i šareno te se nadam da će biti zanimljivo - kaže dizajnerica Marina i dodaje da je tema svemira bila naručena, no sama je pustila mašti na volju. Posebno je morala pripaziti na pedagoški, tehnološki i medicinski aspekt te sve dobro uskladiti.

Najprije je boja uređaja zamišljena u crvenoj boji, no ipak je pao zaključak da bi to ipak bilo malo prenapadno pa su se odlučili za nježnije nijanse, poput blage plave, žute i roze boje.

- Bilo je također važna i tehnika. Uređaji u bolnicama dezinficiraju se jakim sredstvima te smo morali paziti da prilikom izrade uzimamo najotpornije boje - kažu te dodaju kako cijeli dizajn ne smije ometati rad liječnika i sestara. Na sve se mora unaprijed misliti i tako dobro ukomponirati.