Djeca u Finskoj voze bicikle do škole na temperaturi od -17

Ako vozite bicikl onda ste sigurno među onima koji tijekom zime svoje bicikle spremaju u garaže jer ipak, kiša, snijeg i led nisu prikladni vremenski uvjeti za bicikliranje. No, finski grad Oulu živi je dokaz da je zimska vožnja biciklom sasvim moguća uz pravilno planiranje i infrastrukturu.

Pekka Tahkola, inženjer tvrtke Navico Ltd. i biciklistički koordinator za grad Oulu, nedavno je fotografirao biciklističko parkiralište lokalne škole na -17C Celzijevih stupnjeva, kako bi pokazao da, bez obzira na uvjete, djecu ništa ne sprječava da se voze s biciklima.

Iako se nekim roditeljima ideja da puste svoju djecu da idu sama u školu na biciklu i da budu izložena ledenoj hladnoći, vjerojatno ne sviđa, u Finskoj to je sasvim normalno i zdravo.

- Organizirali smo studijsko putovanje za sudionike iz južne Finske kako bismo vidjeli da se naš grad zaista brine za bicikliste koji putuju do škole - rekao je Pekka.

1000 out of 1200 kids in this school in #Oulu, #Finland, arrive by #bicycle, even in winter. 100-150 walk, rest by ski, kicksleds and car. This day it was -17°C.

@WCCCalgary2019 #WCC2019 #wintercycling pic.twitter.com/8vgDEMf56R