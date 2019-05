Dječak (4) preminuo od suhog utapanja tjedan nakon kupanja

Roditelji četverogodišnjaka Frankia Delgade koji je preminuo nekoliko dana nakon boravka na jezeru, uslijed simptoma suhog utapanja, pokrenuli su kampanju za podizanje svijesti o važnosti prepoznavanja simptoma i pravovremene reakcije roditelja kad ih uoče, kako bi se spriječila smrt drugih mališana.

Foto: Schreeenshot

- O suhom utapanju govorimo kada osoba umjesto zraka u pluća udahne vodu. Tijekom ljetnih mjeseci u osobitoj su opasnosti mala djeca koja su lošiji plivači, zbog čega lako mogu udahnuti morsku ili slatku vodu tijekom kupanja u moru ili bazenima - pojašnjava pedijatrica dr. Iva Palčić. Prvi simptom nakon što se udahne voda može biti samo kašalj, no u roku od 24 sata mogu se razviti i ostali, među kojima je i edem pluća, koji može imati i fatalan ishod.

Tako Frenkijevi roditelji kažu da su nekoliko dana nakon izleta na more primijetili da je postao uznemiren, a javili su se proljev i povraćanje, no njegova obitelj to nije povezivala s igrom na plaži i trenutkom kad je Frankia pao u vodu i vjerojatno je naglo progutao. Kasnije mu se javila bol u prsima, pa teško disanje, sve dok odjednom, usred noći, nije izdahnuo. Kako su se simptomi razvijali jedan po jedan tijekom dana, roditelji nisu reagirali na vrijeme, piše portal za roditelje Parents.

Foto: dreamstime

- Reagirati treba ako dijete diše plitko i ubrzano, kašlje, ima bolove u prsima, blijedo je, povraća i pojačano se znoji. Ono što roditelji osim smetnji kod disanja mogu zamijetiti su promjene ponašanja i izrazita pospanost, do kojih dolazi zbog nedovoljnog dolaska kisika u mozak. Može doći i do gubitka svijesti, a u konačnici i do smrtnog ishoda, ako se na vrijeme ne intervenira, upozorava sugovornica. Liječenje suhog utapanja je relativno jednostavno i uspješno ako se dijete na vrijeme dovede u bolnicu - dodaje.

- Sastoji se u primjeni kisika i diuretika – lijekova za izmokravanje, koji se između ostalog primjenjuju u terapiji edema pluća. Na kraju, bitno je reći da kod bilo kakve sumnje na utapanje dijete je potrebno pojačano nadzirati sljedećih 24 sata, najbolje u bolnici, kako bi se na vrijeme zamijetili simptomi suhog utapanja, poduzele sve potrebne mjere liječenja i izbjegao smrtni ishod - kaže sugovornica.