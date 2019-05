Dječak izašao iz kome kada je namirisao omiljeni dezodorans

Kacper Krauze (13) iz Velike Britanije u komi je bio tri tjedna nakon što je pao u ledenu rijeku Eden po kojoj je veslao sa prijateljima u veljači ove godine. U ekstremno hladnoj vodi je bio oko 25 minuta i ostao je bez kisika. Njegovo gotovo beživotno tijelo spasioci su izvukli u zadnji tren. Dugo su ga oživljavali u kolima hitne pomoći na putu do bolnice. Na odjelu intenzivne njege završio je u komi.

Nakon tri tjedna, njegova majka Wioletta Krauze (43) u sobu mu je donijela njegov omiljeni dezodorans - Lynx, a kada je osjetio njegov miris, dječak je otvorio oči.

- Bilo je to čudo. Pokušavali smo sve i svašta ne bi li ga probudili, svirali smo mu, prskali ga poznatim mirisima, držali za ruke, pričali s njim... Onda je jedan dan medicinska sestra rekla da od kuće donesem neke higijenske potrepštine da ga malo operem. Čim sam ga posprejala Lynxsom, odmah je otvorio oči. Vjerojatno je osjetio da je to njegov najdraži miris - ispričala je majka.

Inače, istraživanja pokazuju da se stimulacijom osjetila pacijenta u komi povećavaju šanse da se prije probudi. U nekim slučajevima potrebno je individualno pristupiti, na primjer, poznatim zvukovima ili mirisima što rezultira naglim buđenjem iz kome, kao u slučaju ovog dječaka.

Majka se prisjetila tog strašnog dana kada je mislila da sina više nikada neće vidjeti živog.

- Odjurili smo do automobila i pojurili prema rijeci. Kada smo stigli, suprug i 19-godišnja kćer su ušli u vodu i pokušali ga pronaći. Ja sam od šoka plakala i vrištala. Netko je nazvao vatrogasce i jedan od njih je skočio u rijeku, pronašao ga i izvukao. Moje dijete je tada već bilo dugo u vodi, potonulo je - ispričala je brišući suze koje su se počele kotrljati niz obraze.

- U kolima hitne su ga oživljavali, a nakon četiri runde defibrilacije (poticanje rada srca električnim impulsima) puls mu se vratio. Oživjeli su ga no pao je u komu. Bio je u jako lošem stanju, stalno sam se molila za njega, da bude dobro, da otvori oči i pogleda me - dodala je.

Njegova koma bila je uzrokovana nedostatkom kisika zbog utapanja, rekli su liječnici. Majka kaže da još i danas ima malo problema dok govori i koristi desnu ruku, no sve ostalo je u najboljem redu.

Zahvalio je svima koji su pomogli i vratili ga u život.

- Doista sam zahvalan svim liječnicima, medicinskim sestrama, ljudima iz hitne pomoći i vatrogascima što su mi spasili život. Oduvijek sam volio Lynx, to mi je najdraži miris, uvijek je bilo tako. Nikada nisam moga sanjati da će me upravo on izvući iz kome. Uvijek ću ga koristiti, sad mi je kao amajlija za sreću - rekao je dječak, a prenosi Daily Mail.