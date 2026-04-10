Dnevni horoskop za petak 10. travnja: Djevica oprašta, a Biku se smiješi nova ljubavna veza

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pričekajte s većim poslovima, povucite se i posvetite privatnosti. Izbjegavajte novčanu suradnju s ljudima koje ne poznajte dovoljno, a koji bi vam iz puke koristoljubivosti mogli pokazivati nasmiješeno i dobroćudno lice. U ljubavi snizite kriterije - veća popustljivost bi vam pomogla da prihvatite svoje i partnerove mane.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Susret s osobom koja često putuje ili živi vani, mogla bi vam pružiti nadu u nov ljubavni početak. Privlačit će vas pojedinci osobite životne filozofije, a najviše sreće u ljubavnim susretima imate ćete na putovanjima ili u poznanstvima preko interneta. Naklonjeni Merkur u Ribama donosi vam poslovni boljitak na dulje staze.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Koncentrirajte se na financije i sve poslove vezane uz porez, osiguranje i ušteđevinu. Ako ste ljubitelj nagradnih igara, ne propuštajte nešto odigrati. Neki bi mogli dobiti novi posao koji će popraviti vašu financijsku situaciju. Naklonost osobe koja je visokopozicionirana u poslu pomoći će vam svojim utjecajem.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Uspoređujete se s drugima, čime si nepotrebno stvarate komplekse. Prisni kolega na poslu dat će vam dragocjen savjet koji poslušajte i primijenite u životu. Pripremite se i za vrlo intenzivan dan u kojem ćete biti traženi na sve strane. Mnogima ćete izaći ususret pa nije isključeno da ćete navečer spadati s nogu od umora.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Ne možete se požaliti na svoj ljubavni život, no vjerojatna su i neka neugodna iznenađenja. Valja se suočiti s posljedicama ranijih postupaka, a planetarna naklonost pomoći će vam da iz svega nađete izlaz. Bitno je da uložite trud u svoj odnos i ljubavnu vezu. Na radnom mjestu se pripremite na više posla i napora.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Spremni ste oprostiti partneru pogreške, prijeći preko nekih grubo izgovorenih riječi i dati vezi ili braku novu priliku. Mlađi će uživati u društvenom životu i biti pozivani na tulume gdje će se događati zanimljiva poznanstva. Bit ćete u centru pozornosti i sviđati se mnogima. Neki će organizirati nezaboravan rođendan svome djetetu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjetit ćete pad koncentracije pa udvostručite oprez i smanjite obim poslovanja. Nećete pogriješiti ako se oslonite na kolege da vam malo pomognu. Rješavat ćete stambeno pitanje ili ulagati u nekretnine, a možda i napokon naći kupca. No pazite da sve bude po slovu zakona, kako ne biste poslije imali problema.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Bit ćete vrlo aktivni, puni novih ideja, ali i rješenja za stare probleme. Kolege će uvidjeti da ste prava osoba za davanje savjeta i uputa, pa bi se čak mogli drznuti da iskorištavaju vaše znanje, vrijeme i sposobnosti, što im vi nećete dopustiti. Ako ste rođeni početkom znaka, moguć je izraženiji umor i pad koncentracije.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogući su poslovni i financijski projekti s partnerom. Mogli biste zajedno uložiti novce u kupnju, preuređenje stana ili neki manje vrijedan predmet koji će postati zajedničko vlasništvo. U ljubavi se sve odvija kako treba. Dodiri i zagrljaji govorit će vam o prisutnosti snažnih osjećaja koji nisu prolaznog karaktera.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izvrsne prilike otvaraju vam se na poslovnom planu. Dohvatite se jednog cilja i u njega ulijte svu energiju. Pričekajte da se osjećajne želje i potrebe iskristaliziraju. Ako ste slobodni, jedno poznanstvo vodi ka uzbudljivoj ljubavnoj vezi. Osoba koja vam se sviđa pobuđuje u vama veliki interes, dobro raspoloženje, ali i strast.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imate li djecu, bit će im potrebna pomoć u rješavanju za njih velikih životnih problema. Vaši savjeti će im olakšati situaciju i pomoći im donijeti odluku. Ako ste u vezi, nećete baš najbolje komunicirati s partnerom. Ono što vas muči, još mu nećete imati snage priopćiti. Neke među vama mogla bi gnjaviti zubobolja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Ugodno društvo i ljubavna sreća pravi su lijek za vaše osobne probleme, pa zato više vremena provedite u odabranom društvu. Zaljubljeni će doživjeti znatne pomake u vezi. Unatoč prepirkama koje će se uglavnom događati zbog tuđih utjecaja, ipak ćete početi razgovarati zajedničkom životu i budućnosti svojega odnosa.