Djed (56) kao mladić: O takvim mišićima mnogi dečki sanjaju...

Kad negdje izađem sa svojom kćeri, često misle da sam joj dečko, kaže Andy Wilkinson iz britanskog Coventryja, za kojeg ljudi redovito misle da je u 30-ima, piše Daily Mail.

I ne samo da ima mlađahno lice, Andy najviše šokira svojim isklesanim trbušnjacima, a taj je 56-godišnjak koji radi kao osobni trener dokaz da je za dobru formu potreban samo predan rad.

On vjeruje da svatko može izgledati dobro kao on, ako se posveti zdravom životu. Kao tajnu svoje mladolikosti ističe spavanje u zamračenoj prostoriji, vježbanje tri puta na tjedan te minimalnu količinu ugljikohidrata u prehrani. Osim toga, ističe da je psihičko stanje od presudne važnosti, a on si sam uvijek mantra kako će 'sve biti OK'.

Foto: Facebook

Kako doista izgleda nevjerojatno dobro za svoje godine, Andy priznaje da mu redovito pristupaju dvostruko mlađe žene, no on kao otac četvero djece te djed sedmero unučadi na to gleda samo kao kompliment i ništa više. Trenutno je u ljubavnoj vezi s 51-godišnjom ženom i kaže kako ga ne zanimaju mlađe.

- Velik broj ljudi mi na Instagramu i Facebooku govore kako sam im idol i to je doista laskavo - kaže Andy.

Profesionalni je trener postao tek prije pet godina, a prije toga je cijeli radni vijek proveo radeći za Jaguar Land Rover kompaniju. No, u 50-ima je odlučio promijeniti karijeru i slijediti svoje snove, što mu se višestruko isplatilo.

Foto: Facebook

Na društvenim mrežama ima preko 1500 sljedbenika, a dizati utege je počeo u svojim 30-ima.

Kako se hrani?

- Shvatio sam da mi ne trebaju proteinski shakeovi ni ništa umjetno u prehrani kako bi dobro izgledao. Važno je jesti zdravo, kontrolirati porcije i smanjivati unos ugljikohidrata kako starimo - objašnjava.

Dodaje kako se s godinama metabolizam usporava, zbog čega stariji ljudi ne trebaju unositi toliko kalorija koliko su nekoć, u čemu mnogi griješe.

Također pije puno vode, za koju vjeruje da je zaslužnija za dobar izgled kože od bilo koje kreme.

- Obično treniram tri puta tjedno ne više od sat vremena u teretani, a povremeno odem na tenis s prijateljem. Sve više od toga je pretjerivanje i povećava rizik od ozljeda - smatra Andy.

Ja sam živi dokaz da se može biti fit u 50-ima te se nadam da inspiriram i druge ljude.

Primjer njegovog jelovnika:

Doručak: Srednja šnita kruha sa sjemenkama s lososom, dva poširana jaja i pola avokada. Slijedi zdjela lanenih i chia sjemenki pomiješanih s voćem.

Ručak: Piletina, dvije do tri velike žlice riže i brokula.

Užina: Šaka badema ili jabuka.

Večera: Varivo s piletinom i povrćem.

Piće: Oko 3 litre vode svaki dan, kava, prigodno čaša crnog vina.

Poslastice: Tamna čokolada.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: