Posje\u0107ivao je mali\u0161ane \u010diji roditelji nisu mogli biti s njima i postao je toliko popularan da su mnogi tra\u017eili njegovu pomo\u0107 te su ga provali Djedicom s intenzivne.

Njegova k\u0107i Susan Lily potresena je.

- Imao je vrlo uspje\u0161nu karijeru i tijekom 41 godine rada nikad nismo \u010duli da o poslu govori s toliko ljubavi i suosje\u0107anja kao kad je govorio o svom radu u bolnici - kazala je ona.

- Neki moji prijatelji pitaju me \u0161to radim ovdje. Ka\u017eem im: Grlim bebe. Povra\u0107aju i pi\u0161ke po meni. Onda me pitaju za\u0161to to radim. Neki ljudi ne razumiju nagradu koju dobijete dr\u017eanjem beba u takvom stanju - kazao je David novinarima 2017. godine.

Trudio se odr\u017eati kontakt s obiteljima koje je susreo u bolnici te ih je posje\u0107ivao ako su se mali\u0161ani morali vratiti na lije\u010denje.

- Nitko od nas nije o\u010dekivao ovako stra\u0161nu dijagnozu. Vrlo jasno je rekao obitelji i prijateljima da se osje\u0107a zahvalnim \u0161to je \u017eivio tako bogat i ispunjen \u017eivot - kazala je Susan.

Roditelji \u010dija su djeca bila u bolnici na lije\u010denju hvale ga zbog njegovog volonterskog rada.

- Posjetio je moj sina Elijaha mnogo puta unazad \u0161est godina zbog razli\u010ditih razloga hospitalizacije - napisala je jedna mama.

- David je bio svijetla to\u010dka tijekom na\u0161eg \u0161estomjese\u010dnog boravka u bolnici - dodala je druga.

- Znao je sjediti s mojoj k\u0107eri Victoriom tijekom njezina boravka na odjelu i pjevao joj je dok sam ja i\u0161la ne\u0161to pojesti ili se istu\u0161irati. Znao je donositi i slatki\u0161e, a meni je darovao dvije ru\u010dno ra\u0111ene ribe jer moj suprug radi s ribom - nadovezala se tre\u0107a.

- Uvijek je bio bri\u017ean prema na\u0161oj obitelji. Hvala ti \u0161to si bio na\u0161a stijena tijekom izazovnih trenutaka u na\u0161im \u017eivotima - pi\u0161u drugi roditelji.

David je iza sebe ostavio suprugu Ronni (58) te k\u0107eri Susan Lily i Jill Deutchman kao i brojne unuke i praunuke.