Djedov salaš star 80 godina: Spalili su ga u ratu, a obitelj ga je sada ponovo obnovila

Nakon povratka iz Drugog svjetskog rata Tomislavov djed sagradio je salaš. U našem Domovinskm ratu je spaljen do temelja, pa se obitelj Bošnjaković odlučila za njegovu obnovu...

<p>Nekoliko kilometara od Nijemaca postoji Kuzmin salaš već 80 godina. Ime je dobio po djedu Kuzmanu koji je, kako nam kaže njegov unuk Tomislav, utemeljitelj salaša.</p><p>Kada se Tomislavov djed 1945. godine vratio iz logora osmislio je salaš koji mu je bio prijeko potreban jer su u selu, u kojemu je živio, bile male parcele. Tamo nije mogao držati stoku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Djed Kuzman zemljište na kojemu se nalazi salaš naslijedio je od svoga oca, moga pradjeda i onda je na njemu sagradio salaš - priča Tomislav i objašnjava kako je tadašnji salaš imao prostor za spavanje, kuhinju, ostavu, štalu za konje, kokošinjac, ovčaru, sjenik i čardak. Iza sjenika nalazio se šljivik u kojemu je djed imao i pčele.</p><p>U vrijeme okupacije, 1991. Kuzmin salaš su zapalili, a od njega je ostala samo jedna greda. </p><p>- Nju smo vratili za uspomenu. Očuvana je ostala i jedna klupa koja je igrom slučaja prije rata odnesena u selo. Tako je klupa preživjela na tavanu - priča nam Tomislav. On i njegova obitelj jako su dugo razmišljali kako renovirati salaš, a u renovaciji je sudjelovala cijela obitelj. Radove je obitelj Bošnjaković privela kraju u prosincu prošle godine, a za obnovu im je trebalo pet mjeseci. Nedugo nakon otvaranja, Kuzmin salaš posjetili su i prvi gosti.</p><p>- Došla su četiri prijatelja. Bili su oduševljeni. Rekli su nam kako će se vraćati s obiteljima kako bi i oni mogli doživjeti ovu idilu - govori Kuzmin unuk. Salaš krasi uređeni donji dio u kojemu se nalazi blagovaonica i prostor za boravak, a na gornjem dijelu i dvije spavaće sobe. Kapacitet gostiju koje salaš može primiti, obitelj Bošnjaković želi povećati, pa im je plan u dvorištu sagraditi još dvije drvene kućice, ali je velika želja Tomislava ostaviti dovoljno travnatog prostora kako bi gosti mogli doći i kampirati jer Kuzmin salaš pripada - robinzonskom turizmu.</p><p>- Do sada smo za kampiranje imali nekoliko upita. Neke goste ne zanima smještaj u kućici već žele doći i boraviti u šatoru na otvorenom - objašnjava nam daljnje planove ambiciozni Tomislav. Kuzmin salaš krasi i velika sjenica uređena starim alatima, a turisti imaju i otvoreno ložište gdje mogu napraviti vlastiti roštilj. Cijena noćenja s doručkom stoji 370 kuna. Ako se iznajmi cijeli salaš, cijena je 1100 kuna.</p><p>- Imali smo i par domjenaka. Pokušavamo maksimalno koristiti proizvode našega sela. Tako smo u ponudi imali janjetinu i šparoge - dodaje Tomislav. Osim odvojenosti od mase tu se nudi i niz aktivnosti. Nedaleko je Centar za promatranje ptica Nijemci, rijeka Bosut gdje pristaje turistički brod Sv. Katarina, spačvanska šuma kroz koju prolazi biciklistička staza...</p><h2>Solarni paneli i još planova za budućnost</h2><p>Potrebno je još puno ulaganja kako bi salaš bio onakav kakvim ga obitelj Bošnjaković zamišlja. </p><p>- Solarni paneli su u planu kako bi unutar obnovljenog dijela mogla biti klima, hladnjak i rasvjeta. Danas sve to radimo preko agregata - kaže Tomislav. </p>