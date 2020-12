Djeluju veće: Tanka linija tušem uz trepavicu naglašava oblik

Oči su u fokusu kozmetike, a uz nekoliko ključnih trikova, moguće je učiniti ih impresivnijim, za što vam trebaju tanki tuš s kistom i crnom bojom te sjenila prirodnih nijansi koje je lako 'blendati'

<p>Optičke varke koje je lako kreirati uz pomoć ključnih make-up proizvoda uključuju i povećanje oka.</p><p>Prvi korak je apliciranje tuša na sam korijen trepavica, djelovat će prirodno, a istovremeno istaknuti trepavice i definirati liniju oka. Nakon toga vizažistica Tasha Reiko Brown iz New Yorka predlaže sjenila prirodne nijanse.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Art make-up inspiriran optičkim varkama </strong></p><p>- Izaberite prirodne nijanse koje se slažu s vašim tenom i kreirajte blagi smokey u bazičnim tonovima. Time ćete istaknuti kontrast između linije trepavica i kapka, a oči će se bolje istaknuti - istaknula je Brown za <a href="https://www.vogue.com/article/cat-eyeliner-tricks">Vogue</a>.</p><p>Tušem dodajte 'krilo' na kraj oka, izvijanjem će oko vizualno dobiti mačkasti, elegantan izgled.</p><p>Generalno, idealne nijanse za smokey u prirodnim nijansama su razne smeđe, od bež do tamne, ovisno o nijansi tena. Ako želite naglasiti kontrast šarenice, tu su razne zlatne, ljubičaste i crvenkaste varijante sjenila.</p><p>Igra nijansama na oku, od svijetle do tamne, daje dojam većeg oka, a naglasit će ga i malo svijetlog sjenila u unutarnjim kutevima očiju.</p>