Djeveruša o najgorem vjenčanju ikad: Mladoženja sve otkazao, ulovio je mladu na svom ujaku

Jedna je djeveruša otkrila kako se njezina prijateljica ponijela nečuveno na vjenčanju. Na Redditu je podijelila ludu priču, i opisala kako je seksualni čin bio kap koja je prelila čašu za mladoženju, koji je na koncu otkazao vjenčanje.

Čak i prije nego što je došao veliki dan, djeveruša je ostala užasnuta onim što su ona i njezine druge prijateljice morale podnijeti od mladenke.

- Mlada je odbila pozvati moju najbolju prijateljicu, s kojom je navodno dobra prijateljica, jer je mislila da smo lezbijke i ljubavnice - navela je.

- Natjerala nas je na probu haljine, a zatim je zahtijevala da svaka od nas plati oko 1500 eura za svoju haljinu. Očito je imala poseban stil koji je željela. Mogu si to priuštiti, ali neću kupiti tako skupu haljinu za samo jedan događaj. Neke od djevojaka na svadbenoj zabavi nisu imale toliko novca - izjavila je djeveruša.

Osim toga, mladenka imena Dana je mladoženji zabranila da pozove ​​prijateljice koje nisu s njim u rodu. Mnogi koji su se našli na popisu uzvanika također su bili maltretirani jer nisu mogli udovoljiti mladenkinim zahtjevima.

- Jedna od djevojaka na zabavi prije svadbe nije pila radi vjere. No mladenka Dana ju je pred roditeljima optužila da je trudna, a ovi su je skoro izbacili iz kuće - prisjetila se djeveruša.

Dana je dramu napravila i na djevojačkoj večeri.

- Pokušala nas je natjerati da otkažemo odmor s obitelji kako bismo umjesto toga otišli s njom na djevojačku večer. Radim puno radno vrijeme čak i tijekom praznika pa sam joj rekla da nema šanse - napisala je.

Na sami dan svadbe, sve je krenulo nizbrdo.

Cvjećarka je rekla da je sin dobio vodene kozice, što mladenka nije dobro prihvatila.

- Prijetila je da će je tužiti ako ne dođe, pa makar i dovede svog bolesnog trogodišnjaka na vjenčanje - izjavila je.

- Na kraju sam se našminkala i napravila si frizuru, a onda je mladenka tražila malo vremena nasamo da se 'opusti' od stresa - prisjetila se.

Neposredno prije obreda, djeveruša je sjela u kapelicu da nađe malo mira, a onda je saznala da je vjenčanje otkazano.

- Mladenka je otišla na jedan brzinski seks s ujakom svog budućeg supruga Josha i on ih je pronašao - napisala je.

Djeveruša je bila užasnuta ponašanjem 55-godišnjeg ujaka, za kojeg je kasnije saznala da mladenku poznaje od kad je bila tinejdžerica. Brzo je pobrala dvije djeveruše s kojima je došla i otišla.

Tada je Josh okupio svoje društvo i otišao na zabavu s njima. Rekao je Dani i njezinima da moraju platiti sve, kao i troškove otkazivanja.

- No, to nije sve, već me Dana nazvala sljedeći dan i tražila da joj dam oko 4500 eura za troškove otkazivanja - navela je.

Nakon svega je zaključila da je više nikada ne želi vidjeti. Ljudi su nakon svega zaključili da je mladoženja najbolje prošao jer nije završio u braku s tom osobom, piše The Daily Star.