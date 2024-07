Tea (8) je ošišala 80 cm kose i donirala je za bolesnu djecu

Tea Saulan naizgled je jedna obična osmogodišnja djevojčica iz Molunata u Konavlima, no kad malo zavirimo u njezin život, ubrzo shvatimo koliko se dobrote i nježnosti krije u njoj. I koliko veliko srce ima. Interesantno je da je tako mala djevojčica pokrenula lavinu pozitivnih promjena potaknuvši i ostale, i djecu i odrasle, da slijede njen dobar put. Tea je, naime, svoju dugu plavu kosu nedavno donirala za izradu vlasulja za djecu oboljelu od malignih bolesti i tako će nekome svojom gestom izmamiti istinski osmjeh.

Pokretanje videa... 00:49 Tea (8) iz Konavla ošišala je 80 cm kose i donirala je za bolesnu djecu: 'Jako smo ponosni' | Video: 24sata/Video

- Svi mi kažu da je Tea posebna. Mi to možda ne vidimo jer s njom živimo. Nekako je odraslija, ma pravi mali čovjek. Sad će devet godina, kreće u treći razred i nema nikakvih želja, sa svime je zadovoljna - započinje priču mama Gabrijela Saulan (37), koja se nije željela hvaliti gestom svoje kćeri, no ipak se za nju pročulo...

Ideju za donaciju dobila je nakon što su pričali o njenoj kosi. Bila je duga do ispod koljena, gotovo do poda kad je bila mokra, i u zadnje joj se vrijeme često petljala od soli otkad je započela sezona kupanja u moru, koje im je izuzetno blizu. Raspetljavanje je oduzimalo puno vremena, a otežavalo im je i to što je kosa uz dužinu i jako gusta. A i vrućine joj nisu pogodovale.

- Njegovana kosa uglavnom joj je bila u punđi ili spletena u pletenice, gotovo nikad raspuštena. Povremeno bi se samo tek minimalno podrezala. Nije se dugo htjela šišati, no onda smo zaključili da ipak mora. Kosa joj je postala teška, pa je odlučila da nakon šišanja kosu daruje. Našli smo super salon, zapravo jedini u našem kraju koji prikuplja kosu za donacije i šalje je dalje udrugama za izradu vlasulja. Nazvale smo u salon, dogovorile termin, a vlasnica salona, Katja, baš se iznenadila kako tako malo dijete ima takvu humanitarnu notu u sebi - nastavlja mama, koja je inače rodom iz Podravine, ali ju je u Dalmaciji zadržala ljubav.

Tei će sad biti puno lakše kosu češljati i održavati i moći će se sama brinuti o njoj, a najbitnije je da će bezbrižno na kupanje ostatak ljeta, na koje najčešće odlazi s 13-godišnjim bratom. Tea je u salon došla s cijelom obitelji - bratom, tatom i mamom, koji su joj dali neizmjernu potporu.

Nakon pranja frizerka Katja je Tei ošišala više od 80 centimetara kose, pa je sve to stavila i na stranice salona na Facebooku, a ljudi su to ubrzo počeli dijeliti po društvenim mrežama. Mala humanitarka tako je došla u žižu zbivanja, od toga je sve krenulo, pa su njenu priču prenijeli i lokalni mediji. No Tea se ne zamara time, ona je u nekom svom filmu. Nije joj žao što se ošišala, i to prvi put u životu.

- Tei se nova frizura sviđa. I mi smo bili oduševljeni. Kad je izašla iz salona, svima je bila neobična s novom frizurom jer je godinama znaju po raskošnoj kosi koju je uvijek držala spletenu u pletenicu ili punđu, no ubrzo su se naviknuli na njen novi izgled, pa i ona. Sad ima kosu do ramena i kao da nije ona, ali opet je - govori mama Gabrijela i dodaje da Tea ima neki svoj svijet mašte, što joj je sigurno poticaj za humanost i način kako da izrazi svoje emocije. Kao mala nije se toliko igrala, koliko je znala čuvati kokoši i uzgajati "baštu".

- Jako je odgovorna. Ima mačku i psa o kojima brine, a i doma pomogne pospremiti suđe i napraviti sve ono što bi drugu djecu trebalo tjerati. Ona to napravi s voljom. Svi je vole. A ona pak izuzetno voli životinje, pa svaki slobodan trenutak provodi s njima. Kako živimo na selu, osim domaćih životinja, imala je i ponija. Sad ima samo jednu želju - kupiti kravicu. Skuplja novce u kasici već dulje - priča mama.

Nakon objave ubrzo su u frizerski salon uslijedili i drugi pozivi.

- Nakon što sam objavila Teinu fotku pokrenula se lavina. Na dnevnoj mi se bazi javljaju svi, i djeca i žene, a čak mi se javilo i nekoliko muškaraca sa željom za donaciju, no morat će pričekati dok se vratim s godišnjeg, kad nastavljamo akciju prikupljanja kose za donaciju - kaže nam Katja Guljelmović, vlasnica dubrovačkog salona Look, koja je bila fascinirana time da dijete želi donirati kosu.

- Tea me jednostavno oduševila, a ta priča s kravicom je posebna. Zamislite, pitali smo je za što skuplja novce, je l' za novi mobitel ili hrčka. Rekla nam je - ne. Nego? Za kravicu. Koje će dijete tako nešto danas smisliti. Stvarno je posebna - dodaje Katja.

Već godinama surađuje s Udrugom Krijesnica koja prikuplja doniranu kosu i od koje jedina vlasuljarka u Hrvatskoj, gospođa Marija Bingula, izrađuje vlasulje za djecu oboljelu od malignih bolesti.

- Kosa prolazi cijeli proces. Vlasuljarka dolazi djeci koja su prva na listi, pa ošišanu kosu, najčešće dječju, pripasuje obliku i veličini glave djeteta. Radi frizure po željama. Kako najčešće radi za djevojčice, one biraju hoće li frizura sličiti nekoj glumici ili pjevačici, njihovoj prirodnoj kosi ili će se raditi nešto sasvim treće. Uglavnom, to je kompleksna priča u kojoj sudjeluje mnogo ljudi - objašnjava nam Katja, koja je trenutno na godišnjem, no kad se vrati, 15. kolovoza, poslat će paket kose u Udrugu Krijesnica.

- Krijesnica već godinama osigurava perike od prirodne kose koje izrađuje naša vlasuljarka Marija kojoj za izradu jedne perike treba oko pet tjedana. Svaka djevojčica na liječenju ima mogućnost dobiti periku koja je oblikovana onako kako ona želi. Perike za djevojčice, posebno one školske dobi, znače puno. Pomažu u lakšem nošenju s posljedicama liječenja, a gubitak kose je često onaj najizraženiji, bez obzira što je privremen. Ono što je jednako važno je solidarnost i empatija koju smo pobudili kod zdravih ljudi, često već kod djece, koji nas zovu i doniraju svoju kosu. Na taj način svi postajemo senzibiliziraniji i bolji ljudi, rušimo predrasude i pomažemo oporavku dječice suočene s malignim bolestima. Hvala Tei i njenoj obitelji - kaže nam Mirela Stanić Popović, direktorica Udruge Krijesnica.

- Uvijek smo podržavali ovakva humanitarna djela. Lijepo je pomoći, i mi želimo biti dio takvih priča. Donacija je besplatna. Potrebno je prethodno dogovoriti se za termin - kaže frizerka Katja.

I odrasli, čak i s obojenom kosom mogu je donirati, objasnila nam je, ali kosa mora biti u prirodnim tonovima koji se mogu koristiti za izradu vlasulja za djecu. Najkraći pramen koji se može donirati je dužine 30 centimetara, pa nam ostaje zamisliti koliko će djece Tea uveseliti ovim činom.

storyeditor/2024-07-30/IMG_20240130_220538.jpg | Foto: Privatna arhiva

- Izuzetno je ponosna na donaciju, a i mi smo ponosni na nju jer će vratiti samopouzdanje i ispuniti srca nekoliko djece - skromno zaključuje njena mama.