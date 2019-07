Dlake nisu sramota: Neobrijani modeli u reklami za britvice

Tvrtka je u centru pozornosti bila i lani, kad je pokrenula sličnu kampanju naziva 'Project Body Hair'- u kojoj je prva reklamirala britvice prikazujući neobrijane modele. Novom su kampanjom, imena 'Red, White i You Do You', otišli i korak dalje, s modelima koji poziraju na plaži sa neobrijanim dlakama ispod pazuha i na bikini zoni.

Foto: Billie

- Slavimo to što žene imaju dlake po tijelu, a nadamo se da će ta činjenica ubrzo i prestati biti sramotna - rekla je suosnivačica Billiejai objasnila da je kampanjom 'Red, White i You Do You' tvrtka odlučila pokazati svoj stav o brijanju, koje bi trebalo biti ženin izbor, a ne nešto što se od nje očekuje.

Dodala je i da 'mnoge žene osjećaju pritisak da moraju ukloniti dlake s tijela prije nego se pokažu u kupaćem kostimu', pa su, kaže, osjećali kako je došlo vrijeme da se pošalje poruka da je vrijeme za uživanje u moru i suncu, sa dlakama ili bez njih.

Foto: Billie

Prošlogodišnja je reklama tvrtke Billie inspirirala i druge slične tvrtke kao što su Gillette Venus i Joy, da naprave kampanje s istim porukama, a iz tvrtke Billie poručuju da bi ženske dlačice trebale prestale biti nešto čega se treba sramiti i što je društveno neprihvatljivo.