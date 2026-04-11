Dnevni boravci puni knjiga novi su hit u uređenju doma...

Na scenu stupa estetika poznata kao "bookshelf wealth" ili "bogatstvo na policama", stil koji slavi toplinu, osobnost i šarm prostora ispunjenih knjigama, umjetninama i dragim uspomenama. Riječ je o pristupu koji dom pretvara u osobno utočište i živu galeriju koja priča priču o svojim stanarima, njihovim strastima i životnim putovanjima.

POGLEDAJ VIDEO: Vanjsko uređenje doma

Pokretanje videa... 01:14 Vanjsko uređenje doma | Video: Adriatic Coaching

Daleko od polica na kojima knjige služe isključivo kao dekoracija, složene po bojama hrpta, ovaj trend zagovara autentičnost. U središtu su kolekcije koje su se godinama gradile, knjige koje su zaista pročitane i predmeti koji imaju emocionalnu vrijednost. To je tihi luksuz koji se ne može kupiti u jednom poslijepodnevu; on se stvara s vremenom, strpljenjem i ljubavlju.

Foto: 123RF

Što je zapravo 'bogatstvo na policama'?

Pojam koji je populariziran na društvenim mrežama opisuje prostore koji odišu udobnošću i "življenim" izgledom. Police koje se protežu od poda do stropa, a ponekad i oblažu čitave zidove, ispunjene su knjigama koje su vlasnici doista čitali i skupljali. Umjetnost je također ključan dio, ali ne nužno izložena na tradicionalan način. Manje slike mogu biti nonšalantno naslonjene na police među knjigama, dok se veća djela mogu vješati i preko samih polica, stvarajući slojevit i opušten dojam.

Ono što ovaj stil odvaja od drugih jest to što ovi domovi izgledaju ugodno i kao da se u njima doista živi. Naravno, tu su knjige, ali razlika je u tome što ovo nisu knjige za pokazivanje, već one koje su pažljivo birane i pročitane - objašnjava dizajnerica Kailee Blalock, čija je tvrtka i skovala ovaj termin.

Ovaj pristup slavi nesavršenost. Naslagane knjige na podu pokraj fotelje ili asimetrično postavljene police dio su šarma koji sugerira da je prostor evoluirao organski, zajedno sa svojim vlasnikom.

Kako stvoriti prostor koji priča vašu priču

Iako se na prvi pogled može činiti kao da pravila nema, postizanje ovog izgleda zahtijeva promišljenost i osjećaj za kompoziciju. Cilj nije stvoriti nered, već kuriranu kolekciju koja odražava osobnost.

Krenite od onoga što volite

Temelj svega su knjige koje vam znače, bilo da se radi o omiljenim romanima, stručnoj literaturi ili velikim monografijama. Stručnjaci savjetuju kombiniranje vertikalno složenih knjiga s onima položenim horizontalno. Takve hrpe mogu poslužiti i kao mali postamenti za druge ukrasne predmete, čime se dobiva na dinamici. Uz knjige, ključnu ulogu igraju osobni predmeti: uspomene s putovanja, obiteljske fotografije, naslijeđeni predmeti ili skulpture.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Uvijek možete prepoznati kada su komadi otkriveni tijekom različitih sezona i trenutaka života. Postoji urođeni karakter i narativ koji se ne može lažirati - ističe dizajnerica Elizabeth Krueger, dodajući da je upravo ta vremenska dimenzija ono što prostoru daje dušu.

Promišljena kompozicija umjesto nereda

Iako ovaj stil naginje maksimalizmu, važno je izbjeći dojam pretrpanosti. Dizajneri naglašavaju važnost "negativnog prostora" - praznina koje dopuštaju pojedinim predmetima da dođu do izražaja. Umjesto ispunjavanja svake police sitnicama, bolje je odabrati nekoliko većih, upečatljivijih komada. Miješanje različitih visina i dubina stvara vizualni interes i sprječava monotoniju. Također, grupiranje sličnih predmeta, poput kolekcije keramičkih vaza ili starih fotoaparata, može stvoriti snažan vizualni dojam.

Foto: 123RF

Uokvirite svoju kolekciju

Same police gotovo su jednako važne kao i predmeti na njima. Ugradbeni regali koji se stapaju s arhitekturom prostora apsolutni su klasik ovog stila. Dizajneri ih često obogaćuju detaljima poput pozadinskih tapeta suptilnog uzorka ili diskretne rasvjete koja naglašava kolekciju. Topla, slojevita rasvjeta ključna je za stvaranje ugodne atmosfere. Male stolne lampe postavljene na policama, decentni reflektori ili klasične bibliotekarske svjetiljke daju prostoru mekoću i pozivaju na opuštanje. Neizostavan element je i udoban kutak za čitanje - fotelja ili ležaljka s mekim jastucima i toplom dekom, smještena tik uz vašu osobnu biblioteku.

*kreirano uz pomoć AI-ja