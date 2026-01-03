Jeste li A, B, 0 ili AB? Evo što trebate jesti prema krvnoj grupi

Svaka krvna grupa može bolje reagirati na određene namirnice, a neke je bolje izbjegavati. Iako prehrana prema krvnim grupama nije znanstveno dokazana, mnogi ljudi je koriste kao vodič za zdraviji životni stil
U nastavku saznajte što je najbolje za vašu krvnu grupu, od voća i povrća do mesa i mliječnih proizvoda.
| Foto: Ekachai Lohacamonchai
Foto: Ekachai Lohacamonchai
KRVNOJ GRUPI A PREPORUČUJE SE KONZUMACIJA SLJEDEĆIH NAMIRNICA:
| Foto: 123RF
1. Orašasti plodovi i sjemenke (npr. suncokretove sjemenke).
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Povrće (špinat, brokula, krastavci, tikvice, mrkva).
| Foto: Freepik
3. Maslinovo i laneno ulje.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
4. Mahunarke i soja (tofu, soja proizvodi).
| Foto: DREAMSTIME
5. Cjelovite žitarice (smeđa riža, proso, raž).
| Foto: Suzy Hazelwood/Pexels
6. Voće (jabuke, bobičasto voće, smokve, trešnje).
| Foto: 123RF
NAMIRNICE KOJE SE PREPORUČUJE IZBJEGAVATI KRVNOJ GRUPI A:
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Neke mahunarke poput crvenog graha.
| Foto: 24sata
2. Pšenični proizvodi i rafinirane žitarice.
| Foto: Emica Elvedji/Pixsell/Canva
3. Crveno meso (goveđe, svinjsko).
| Foto: Pexels
4. Većina mliječnih proizvoda.
| Foto: diana taliun
KRVNA GRUPA 0 TREBA JESTI SLJEDEĆE NAMIRNICE:
| Foto: Dreamstime
1. Proteini: govedina, janjetina, riba, perad.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. Povrće: Špinat, brokula, kelj.
| Foto: Canva
3. Voće (jabuke, borovnice, maline).
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
4. Zdrave masti (maslinovo ulje, avokado).
| Foto: Fotolia
NAMIRNICE KOJE KRVNA GRUPA 0 TREBA IZBJEGAVATI:
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Mliječni proizvodi (mlijeko, sir, jogurt).
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. Crveni grah, leća, slanutak.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. Pšenični proizvodi (kruh, tjestenina, pecivo).
| Foto: Wikimedia Commons
NAMIRNICE KOJE SU PREPORUČENE KRVNOJ GRUPI B:
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Meso (janjetina, riba).
| Foto: 123RF
2. Mliječni proizvodi (mlijeko, sir, jogurt).
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. Jaja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. Zeleno povrće i većina voća (špinat, brokula, paprika, jabuke, borovnice).
| Foto: seb_ra
5. Žitarice (riža, zob).
| Foto: Mart Production/Pexels
NAMIRNICE KOJE SE PREPORUČUJE IZBJEGAVATI ZA KRVNU GRUPU B:
| Foto: Dreamstime
1. Piletina.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. Neki orašasti plodovi i mahunarke (kikiriki, leća).
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Kukuruz i pšenični proizvodi (kruh, pecivo, tjestenina).
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
NAMIRNICE KOJE BI KRVNA GRUPA AB TREBALA JESTI:
| Foto: Filip Hofer za Story Gourmet
1 Tofu i sojini proizvodi.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Riba i plodovi mora
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Mliječni proizvodi (mlijeko, jogurt).
| Foto: Ilustracija/canva
4. Zeleno povrće i većina voća (špinat, brokula, paprika, jabuke, borovnice).
| Foto: Canva/ilustracija
5. Cjelovite žitarice (smeđa riža, quinoa).
| Foto: dreamstime/ilustracija
NAMIRNICE KOJE BI KRVNA GRUPA AB TREBALA IZBJEGAVATI:
| Foto: canva ilustracija
1. Crveno meso.
| Foto: Olga Soloveva
2. Kukuruz i neke mahunarke (grah, leća).
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA