Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 16. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za četvrtak 16. srpnja: Lav će biti snalažljiv, Ribama treba odmor od života
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Okolina će vam biti naklonjena, a osoba koja vam se sviđa sve će otvorenije pokazivati svoje simpatije. Pravi je trenutak da preuzmete inicijativu i krenete u ljubavnu akciju. Zaokupit će vas profesionalne obaveze, dijelom i zbog oštre konkurencije. No natjecanje s drugima, samo će vam pojačati potrebu da budete što bolji i zapaženiji.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Hrabro i otvoreno iznosit ćete svoje stavove ne strahujući od posljedica ili nečije ljutnje. Nećete ništa prešućivati, pa će se mnogi koji su vam se zamjerili naći udaru vaših kritika. Odnos s partnerom pogoršava se zbog uplitanja drugih na vaš brak, no takvima ćete znati pokazati gdje im je pravo mjesto.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Očekujete li poziv iz inozemstva koji se tiče posla ili obrazovanja, dočekat ćete ga spremni. Bit ćete privlačni osobama suprotnog spola, a to će vas odvesti u uzbudljivu ljubavnu pustolovinu. Dobro ćete procijeniti ljude i situacije, najviše zahvaljujući intuiciji. Partnerova ljubav te tople riječi bliskih osoba, bit će melem za vaše uši.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Zračit ćete pozitivnom energijom pa će mnogi rado boraviti u vašem društvu. Sunčev utjecaj u vašem znaku pojačava vaš libido, pa ste prema partneru iznimno strastveni i senzualni. Ni osamljeni neće ostati bez prilika za nova poznanstva, stoga je bitno da se više družite i izlazite. Na novac pripazite, previše trošite.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
U svim napetim situacijama do izražaja će doći vaša snalažljivost i smisao za improvizaciju. Malo tko će se moći s vama mjeriti u umnim nadmetanjima. Snaga vašeg karaktera sve više dolazi do izražaja, a problemi u vama bude prkos i snagu volje. Slobodne trenutke iskoristite za komunikaciju i druženje.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Očekuje vas mnogo napora i odricanja. Imat ćete premalo slobodnog vremena, a svaka pomisao na odmor i izležavanje u krevetu činit će se poput neostvarenog sna. Ako je moguće prihvatite kakvu god pomoć vam nude i dajte si redovite stanke. Vaš partner očekivat će da se malo više posvetite njemu i obitelji.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
U poslu će do izražaja doći vaša originalnost, pa biste mogli doći do kakvog inovativnog rješenja. Ako ste u potrazi za novim ljubavnim iskustvima, pred vama se otvara širi izbor. Prijateljstva i poznanstva naprosto niču na svakom koraku, stoga budite prisutni na što više mjesta i ne odbijate pozive na druženja.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Bit ćete razdražljivi i nestrpljivi. Izbjegavajte rasprave, čak i ako se budete osjećali izazvani na njih odgovoriti. Mogla bi se pojačati napetost s partnerom, a uzrok će biti vaša šutljivost i nespremnost za razgovor. Čujete li trač o nekom tko vam je drag i blizak, možda je najbolje da sve zadržite za sebe.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Ni u najvećoj gužvi ili strci nećete gubiti prisebnost pa stres na vama neće ostavljati traga. Svi oni čija zanimanja zahtijevaju uvjerljivost i rječitost, bit će osobito uspješni. Slobodni bi mogli primiti poruku od simpatije iz drugog grada, ili će poznanstvo na internetu iz dobrog prijateljstva prerasti u ljubavni.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Riješit ćete problem vezan za porez, račune ili dugovanja. Mogli biste dobiti isplatu odštete ili riješiti neka pravno – imovinska pitanja. Prihvatite poziv na izlazak i kavu s prijateljima, čak i ako vam se nikamo ne ide. Potreban vam je odmak od uobičajenih, rutinskih situacija koje vas čine nervoznima.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Stres će vas vrebati na svakome koraku. Neće vam poći za rukom pronaći zajednički jezik s partnerom. Oboje ćete burno reagirati na izgovorene riječi i smatrati da onaj drugi nije u pravu. Na radnom mjestu ćete burno reagirati na kritike na svoj rad, a posebno ako dolaze od ljudi o kojima nemate visoko mišljenje.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Upotrijebite maštu kako biste trenutke provedene s partnerom ispunili zabavom. Imate preduvjete za ljubavnu sreću, no u ključnim ste stvarima previše neodlučni. Zaželjet ćete se odmora i mirnog života, no nećete imati vremena za predah. Vodite računa o prehrani i nemojte piti previše crne kave, osobito na prazan želudac.
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