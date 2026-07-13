Vruće tajne Zodijaka: Evo koji čudni fetiši pale svaki znak

LAV - Lavovi obožavaju teatralnost i vole biti u centru pažnje, što se prenosi i u spavaću sobu. Pripremit će scenu svijećama i satenskim plahtama, a neće se libiti uložiti ni u bičeve ili lisice. Iako vole dominirati, potajno uživaju i u podčinjenoj ulozi s partnerom kojem vjeruju. Istraživanja pokazuju da se kod njih ističu darivanje i čednost kao oblici igre, naglašavajući želju da budu viđeni i odabrani. Egzibicionizam, grebanje i snimanje seksualnog odnosa veliki su im afrodizijaci. | Foto: Fotolia