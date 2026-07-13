Vruće tajne Zodijaka: Evo koji čudni fetiši pale svaki znak

Globalna studija aplikacije za upoznavanje Chyrpe, koja je analizirala podatke gotovo milijun korisnika, ne tvrdi da su želje zapisane u zvijezdama, ali ukazuje na uzorke koji se ponavljaju i otkriva koje su točno seksualne sklonosti povezane s određenim horoskopskim znakovima
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U nastavku saznajte koje to skrivene fetiše ima svaki horoskopski znak.
| Foto: 123RF
U nastavku saznajte koje to skrivene fetiše ima svaki horoskopski znak. |
Foto: 123RF
U nastavku saznajte koje to skrivene fetiše ima svaki horoskopski znak.
| Foto: 123RF
OVAN - Prvi znak Zodijaka, kojim vlada planet strasti Mars, poznat je kao seksualni odvažnik koji ne preza ni pred čim. Ovan voli lov i situacije koje zahtijevaju trud i osvajanje. Budući da vlada glavom, povlačenje kose je siguran okidač, a studije pokazuju da su Ovnovi najskloniji igranju uloga, crossdressingu, senzornoj igri i dinamici dominacije i podčinjenosti. Grublja igra i seks na neuobičajenim mjestima gdje postoji rizik od otkrivanja samo pojačavaju njihovo uzbuđenje.
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BIK -
Kao najčulniji znak, Bikovi su hedonisti koji uživaju u sporom i promišljenom zavođenju. Za njih je dodir ključan, a ambijent mora biti romantičan i luksuzan. Iako djeluju kruto, u krevetu su spremni isprobati sve dok god to uključuje nježnost. Njihovi najjači fetiši su vezivanje i "edging" - tehnika odgađanja orgazma radi postizanja eksplozivnog vrhunca. Također su skloni i igrama s hranom poput meda ili šlaga, a poljupci po vratu njihova su slaba točka.
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BLIZANCI -
Za Blizance je mozak najveći seksualni organ. Potrebno ih je uzbuditi riječima, zbog čega obožavaju "prljave" razgovore i seksi poruke. Znatiželjni su i skloni eksperimentiranju, pa su kod njih česte seksualne igračke, telefonski seks i snimanje. Podaci pokazuju da su skloni igrama udaranja (impact play) i rodno fluidnim dinamikama, dok manje od 20 posto njih uopće bira dominaciju ili podčinjenost. Fleksibilnost im je važnija od hijerarhije.
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RAK -
Kod Rakova je seks duboko povezan s emocijama, a nježnost i osjećaj sigurnosti su im presudni. Podaci su pokazali da su Rakovi, unatoč svojoj osjetljivoj prirodi, "jako kinky" te da prijavljuju najveći broj različitih fetiša po korisniku. Iznadprosječno su skloni fetišu na stopala i igrama služenja (service play), dok su im trbuh i bradavice iznimno osjetljive erogene zone. Uživat će u dugoj predigri i igranju uloga koje im omogućuju da se opuste i prepuste.
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LAV -
Lavovi obožavaju teatralnost i vole biti u centru pažnje, što se prenosi i u spavaću sobu. Pripremit će scenu svijećama i satenskim plahtama, a neće se libiti uložiti ni u bičeve ili lisice. Iako vole dominirati, potajno uživaju i u podčinjenoj ulozi s partnerom kojem vjeruju. Istraživanja pokazuju da se kod njih ističu darivanje i čednost kao oblici igre, naglašavajući želju da budu viđeni i odabrani. Egzibicionizam, grebanje i snimanje seksualnog odnosa veliki su im afrodizijaci.
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DJEVICA -
Iako na prvi pogled djeluju suzdržano i uredno, Djevice imaju izraženu kinky stranu. Vole kontrolu u svakodnevnom životu, ali u seksu se potpuno oslobađaju. Njihov glavni fetiš je vezivanje, gdje uživaju u ulozi podčinjenog partnera. Privlače ih igre uloga, posebno one koje uključuju uniforme poput liječnika i medicinske sestre, kao i korištenje poveza za oči. Istraživanja potvrđuju da Djevice imaju najuravnoteženiji profil sklonosti, bez ikakvih ekstrema.
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VAGA - Vage su estete koje ljepota iznimno uzbuđuje. Njihova glavna erogena zona je stražnjica, pa uživaju u pljeskanju, dodirivanju i svim vrstama igre koje je uključuju. Snažno su nagnute prema razmjeni moći, a dominacija, podčinjenost i igre udaranja kod njih su rangirane znatno iznad prosjeka. Privlače ih i elegantno donje rublje, striptiz te kreativni "prljavi" razgovori, dokazujući da ravnoteža za njih ne znači neutralnost, već svjesno naginjanje na jednu stranu vage.
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ŠKORPION -
Škorpioni slove kao najintenzivniji i najstrastveniji znak, s izraženim libidom i bez granica u fantazijama. U spavaću sobu unose psihološke igre i dinamiku moći. Seks je za njih katarzično iskustvo koje uključuje istraživanje tabua. Podaci ih svrstavaju na vrh ljestvice po sklonosti pokornosti, obožavanju i nemonogamiji. Oni su također najodlučniji po pitanju strukture veze - jednom kad se posvete fetišu ili partneru, ne oklijevaju.
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STRIJELAC -
Avantura je drugo ime za Strijelce. Oni ne sanjare o seksu, oni svoje fantazije provode u djelo. Njihov najveći fetiš je seks na javnom ili neuobičajenom mjestu. Studije su otkrile i jednu specifičnu sklonost: gotovo 17 posto Strijelaca navelo je pegging kao omiljenu praksu, znatno više od bilo kojeg drugog znaka. Privlači ih sve novo i neistraženo, a znatiželja ih, uz samopouzdanje, tjera da bez straha isprobaju gotovo sve.
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JARAC -
Jarčevi naporno rade, ali se i naporno igraju. Njihova ambicija prenosi se i u spavaću sobu, gdje ih privlače igre moći, dominacije i podčinjenosti, često inspirirane poslovnim okruženjem. Prema podacima, Jarčevi imaju najmanje fetiša od svih znakova i najskloniji su monogamiji, dokazujući da suzdržanost može biti vlastita vrsta moći. Ipak, pokazuju iznadprosječan interes za "edging", tretirajući užitak kao dugoročnu strategiju, a ne nešto što treba zbrzati.
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VODENJAK -
Najprogresivniji znak Zodijaka, Vodenjak, otvoren je za sve što je novo, nekonvencionalno i pomalo tabu. Njihovi fetiši uključuju voajerizam, grupni seks, snimanje i dijeljenje eksplicitnih snimaka te korištenje tehnologije za postizanje užitka. Istraživanja potvrđuju njihovu jedinstvenost: Vodenjaci izbjegavaju klasičnu dinamiku dominacije, ali zato uvjerljivo vode kao znak s najvećom sklonošću fetišu na stopala, premašujući prosjek za više od devet posto.
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RIBE -
Maštovite Ribe lako se prepuštaju fantazijama, a njihove sklonosti su paradoksalne - žele mješavinu nježnosti i grubosti, pohvale i degradacije. Igranje u vodi, poput tuša ili kade, za njih je oslobađajuće iskustvo. Glavna erogena zona su im stopala, pa ih uzbuđuje sve povezano s njima. Podaci pokazuju da ih privlače vezivanje i dinamika moći, što ukazuje na duboku emocionalnu razmjenu temeljenu na povjerenju, ranjivosti i transcendenciji kroz tjelesno iskustvo.
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