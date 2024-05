Dnevni horoskop za četvrtak 16. svibnja: Vodenjak će biti željan ljubavi, Raka čeka važna vijest

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zahvaljujući strpljenju, vaše šanse kod simpatije sve su veće. Bračne veze postaju stabilnije, ali još treba vremena da se nesporazumi pročiste. Očekuje li vas nastup u javnosti ili ispit znanja, mučit će vas trema pa je moguće da nećete biti zadovoljni svojim izlaganjem. Sportskim aktivnostima ili meditacijom odagnajte stres.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Buja vaša kreativnost pa će mnogi obnoviti bavljenje zapostavljenim hobijima, osobito ako imaju veze s glazbom i slikanjem. Imate dobru sposobnost procjenjivanja pa će odluke koje donesete biti kvalitetne. Neki će doživjeti ljubav i uzvraćene osjećaje, a tomu će kumovati dopisivanje sa simpatijom preko interneta.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete umor i bezvoljnost pa ćete kasniti s izvršavanjem obaveza. Bitne odluke radije odgodite za neki drugi dan. Osigurate li si dovoljno mira, ideje i rješenja dolazit će vam spontano. Ne trošite energiju na loša prošla iskustva jer su već odavno iza vas. Obratite se prijateljima i muči li vas neki problem.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Djelovat ćete pronicljivo i samopouzdano. Lakše ostvarujete ciljeve, iako ste vrlo nepovjerljivi i na oprezu. Opustite se, brigama samo hranite svoje strahove. Moguća je vijest iz inozemstva koja će vas razveseliti, poziv za posjet ili najava dolaska drage osobe. Ne posuđujte novac, osim ako niste sigurni da ćete ga moći vratiti.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne raspravljajte se s kolegama jer ćete se nepotrebno uplesti u tuđe probleme. Prihvatite prednosti timskog rada koje će poticajno djelovati na radne rezultate. Osjećaj nezadovoljstva “liječit“ ćete se obilaskom trgovina i isprobavanjem odjeće i obuće. No pazite da dublje ne upadnete u dugove.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moći ćete se osloniti na nečiju pomoć pa će zapreke biti lako premostive. Prijateljstva će imati velik značaj u ostvarenju vaših ljubavno – poslovnih ciljeva. Nedavno poznanstvo moglo bi se razviti u ljubavni odnos. Za postizanje bračnog sklada najveći će problem biti vaši visoki kriteriji. Pokušajte malo više popuštati.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Roditelji će se uplitati u vaše odluke, no postići ćete razumno rješenje. Iako ćete na poslu izgarati, ne zaboravite se i odmarati. Uživat ćete u obiteljskom životu, baviti se planiranjem budućnosti i uređenjem doma. Krećete li u kupnju namještaja, mogli biste naići na vrlo povoljnu priliku koja se ne propušta.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Sretat ćete pojedince koji će vam dodijavati svojom predvidljivošću i dosadnim razgovorima. Svaki vaš pokušaj da se od takvih sugovornika ljubazno udaljite, bit će neuspješan. Morat ćete jasnije dati do znanja da vas umaraju. Poslovni kontakti bit će napeti, no neka vas to ne odvrati od onoga što morate napraviti. Na dobrom ste putu.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Provjeravajte termine i sve važnije aktivnosti, kako se ne biste naknadno bavili istim. Naplatite svoja potraživanja, a dan je dobar i za poslovanje s bankama. Suočeni s teškoćama drugih, više ćete cijeniti ono što imate. Ulogu roditelja vješto ćete kombinirati s poslovnim obavezama, a nećete zanemariti ni zdravlje ili brigu o izgledu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Vjerovat ćete u uspjeh i uložiti mnogo energije. Posebno uspješni bit će oni koji se bave trgovinom, kulturom, dizajnom, estetikom i umjetnošću. Ako ste prolazili kroz razdoblje ljubavne krize, problemi će se ubrzano početi rješavati. Pokažite koliko vam je stalo do druge strane, osobito ako ona ne škrtari u osjećajnom iskazivanju.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Moguća su govorkanja iza vaših leđa. Vodite računa o tome kome se povjeravate i kako razgovarate. Budite oprezni u razgovoru s nadređenima, posebno ako je posrijedi neka konfliktna situacija. Bit ćete željni ljubavi, a partner će biti netaktičan. Dođe li do svađe, pokazat će se konstruktivnom jer ćete raščistiti većinu trzavica.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zahvaljujući smislu za praktično i komunikacijskim sposobnostima, uživat ćete potporu kolega. Nemojte se pretrpati obavezama, ostavite dovoljno vremena za privatni život i hobije. Uvidite li da partnera nešto muči, potaknite ga da vam se otvori. Roditelji će razmišljati da svoje dijete upišu na kakav tečaj ili radionicu.